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台北羽球公開賽／李佳豪今夏成績大爆發！透露戰術轉變：降低失誤

記者黃建霖/臺北報導

▲今（2）日在台北羽球公開賽上受訪時，李佳豪透露近期確實有做出技戰術上的調整，比賽節奏沒有過往那麼一衝到底，但是也下修了失誤率，這樣的比賽計畫成功提升了自己的勝率。（圖／記者黃建霖攝）
▲今（2）日在台北羽球公開賽上受訪時，李佳豪透露近期確實有做出技戰術上的調整，比賽節奏沒有過往那麼一衝到底，但是也下修了失誤率，這樣的比賽計畫成功提升了自己的勝率。（圖／記者黃建霖攝）
我國羽球男單好手李佳豪在2024超級500系列韓國羽球公開賽上勇奪亞軍，他在那一站與世界排名13的中國大陸好手陸光祖打得有來有回，近期個人表現進步神速，讓人對他的調整和轉變感到好奇。今（2）日在台北羽球公開賽上受訪時，他透露近期確實有做出技戰術上的調整，比賽節奏沒有過往那麼一衝到底，但是也下修了失誤率，這樣的比賽計畫成功提升了自己的勝率。

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李佳豪今夏大爆發　韓國公開賽奪亞軍

李佳豪在今年夏天狀態絕佳，6月初的澳洲公開賽打進4強；月底的高雄羽球大師賽，又接連擊敗王子維和詹俊為勇奪冠軍；在超級750系列日本公開賽，輸給我國名將「台灣一哥」周天成，倒在男單16強。

在近期的韓國公開賽上，李佳豪延續狀態，32強先擊敗韓國全奕陳，之後分別戰勝蘇力揚、李詩灃和林俊易，闖進冠軍戰。最終以1：2惜敗中國一哥陸光祖，屈居亞軍，但也已寫下生涯里程碑。

改變比賽節奏、降低失誤率　成李佳豪近期好表現關鍵

談到自己從6月開始的變化，李佳豪說：「前陣子在打法上、想法上、以及戰術擬定上有些改變，之前我的打法速度快、變化多，但這樣失誤率也高，近期就有就這方面比例進行調整，保持現有風格，但質量上不去要求太高。」

李佳豪表示，自己現在這樣打，效果還不錯，而隨著近期比賽接連拿到好成績，他認為對自己在比賽信心上很有幫助，「雖然沒拿到冠軍（韓國賽），但對我來說也是很大的肯定。」李佳豪表示冠軍戰的結果雖然有些可惜，但也還不算太差，給自己找出缺點改進的機會。

談到自己對決陸光祖吞下對戰5連敗，李佳豪表示自己那一場打得不夠侵略，被對手節奏拖著走，所以在比賽中打得比較彆扭一點。

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