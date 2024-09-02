周曉涵掰了19年老東家！宣布新身分跳脫舒適圈　成薛仕凌小師妹

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▲周曉涵（右）和父親合照，周爸爸穿著打扮非常年輕。（圖／周曉涵IG）

周曉涵20歲時以超人氣網路美女之姿進入演藝圈，轉戰戲劇圈也有亮眼成績，近來以《商魂》黃明秋一角突破形象，吸引不少關注。她今（2）日在臉書突宣布消息，離開19年老東家多曼尼，轉投大璽影藝，成為薛仕凌、孟耿如小師妹，她直呼：「感覺是時候到外面走走看看了，也算某種跳脫舒適圈。」周曉涵加入大璽影藝，該公司是大慕影藝轉投資的藝人經紀公司，戲劇資源豐富，周曉涵自2005年出道以來，一直都是同一家經紀公司，一方面是重感情、二方面是不喜歡變動，剛好前陣子合約到期，經過幾番思考和評估，以及跟家人討論過後，有了新的想法。周曉涵感謝前東家的老闆，就像是家人般的存在，「感謝他們十多年來一路陪著我成長，看著我從嬰兒肥小妹妹到輕熟女小姊姊，看著我從被導演當場罵哭到被罵也不哭，看著我從《18禁不禁》的蓓蓓到《商魂》的明秋。」她滿滿都是回憶。她年紀滿40歲，依舊凍齡不老，身材維持火辣，更是某知名內衣品牌連續10年代言人，被封「美胸女王」，不只她美，爸爸更是帥，一家都神基因，她每次和父親出去會被誤認成情侶，或是巧遇爸爸的朋友，爸爸介紹是女兒，對方還不相信，反問，「是真的女兒？還是乾女兒。」讓她哭笑不得。