諧星神還原方時赫、果汁世妍散步名場面　化身「肉汁秀智」登場！

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▲李秀智與金圭元還一起還原了房時赫幫果汁世妍拍照的畫面。（圖／theqoo、kyumed1an IG）

▲今年才24歲的果汁世妍去年年入七千萬台幣，是韓國如今最知名的網紅之一。（圖／翻攝自果汁世妍IG）

▲ 李秀智（左圖）、金圭元（右圖）兩人一起還原房時赫與果汁世妍尷尬過馬路的場面。影片中，李秀智旁邊配上：「名字：肉汁秀智、職業：網紅」的字樣，金圭元扮演的房時赫則是打滿問號。（圖／SNL 레전드 YouTube）

南韓最大經紀公司HYBE娛樂創辦人兼「BTS之父」的房時赫（又譯：房時爀），日前被拍到與BJ（直播主）主播「果汁世妍」、果汁世妍的姊姊3人一起在美國街頭散步，房時赫還親切的幫姐妹倆拍照，畫面流出後也傳出兩人存在包養、交往等傳聞。雖然果汁世妍事後有出來說明，只是偶然遇到，並不是很常見面，但結合HYBE娛樂大規模刪除韓國論壇貼文的行為，還是引起民眾群嘲。近日，諧星李秀智攜手金圭元，重新在綜藝節目上還原房時赫與果汁世妍「美國散步名場面」，超敢拍的綜藝內容也笑翻全網，再次在韓國掀起熱議。近日，韓國深夜綜藝節目《SNL Korea》的固定班底李秀智，為宣傳節目，特地與諧星同行金圭元一起換上「房時赫、果汁世妍同遊美國」名場面服裝。李秀智穿起果汁世妍被拍到的同款黑白印花抹胸與超短迷你裙，注重細節的她連涼鞋、包包，都選擇類似的款式，甚至連頭髮也還原成一樣的造型，不過溢出的腰間肉和崩壞的表情，秒從「果汁世妍」變「肉汁秀智」。而金圭元穿上房時赫同款的深藍色上衣與米色長褲，為了更加還原還戴了墨鏡，不過美中不足的是，不少鄉民吐槽他還是比房時赫瘦不少。兩人一起還原了房時赫與果汁世妍尷尬過馬路的場面，還缺德的在李秀智旁邊配上：「名字：肉汁秀智、職業：網紅」房時赫則是打滿問號，嘲諷意味拉滿。不僅如此，兩人還同場加映房時赫幫姐妹倆拍照的畫面，讓韓國鄉民大爆笑：「HYBE 會抵制這個吧」、「快笑死房時赫比金圭元還胖」、「時赫的肉跑去肉汁秀智身上了」，無論是穿搭、神態，就連走路姿勢都完美復刻當時的畫面的影片，一天之內就超過10萬次觀看。2000年出生的直播主果汁世妍，在直播平台AfreecaTV上以性感、擦邊舞蹈起家，擁有神似IVE的張員瑛和aespa的Karina外貌的她，於去年奪下平台「打賞」冠軍，在節目中還自爆年收入高達30億韓元（約台幣7000萬元），是韓國直播產業的頂尖網紅，除了與房時赫的同框照外，最近還登上了Netflix綜藝《激讚網紅》，讓她的知名度更上一層樓。