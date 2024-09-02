韓22歲小狗臉男模臉蛋神似宋江！「女友視角」影片曝光粉絲暈了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年22歲的韓國男模吳在亨，因長相神似宋江而人氣飆漲。（圖／IG daegwan_5）

▲吳在亨過去以電競直播YouTuber起家，沒想到網友焦點全放在他帥氣的臉蛋上。（圖／IG daegman_5）

▲吳在亨因為超高顏值而開始接到不少代言，後續更上了幾個韓國節目，也因此越來越多粉絲。（圖／IG daegman_5）

憑藉著《喜歡的話請響鈴》、《與惡魔有約》、《無法抗拒的他》等多部韓劇爆火的戲劇男神宋江，因無辜的「小狗臉」深受粉絲喜愛，而近期有網友挖出在韓國還有一名男模，同樣也擁有無辜小狗臉，不僅長相神似宋江，在IG上更擁有78.1萬名粉絲追蹤，還曾錄製「女友視角」的餵食影片，觀看次數高達2829萬點閱，掀起網友討論。今年22歲的韓國男模本名吳在亨，不僅擁有身高178公分、體重67公斤的完美身材，在體態上也是擁有精壯肌肉的美男，讓不少粉絲為之瘋狂，而他高中時就時常被人說有明星臉，其中最常被指名相像的男星不僅有宋江，還有安宰賢、池昌旭，可見顏值早已被大眾認可。但事實上，吳在亨並不是一開始就待在演藝圈發展，他最早是於學生時代，以電玩直播、YouTuber起家，因為帥氣的顏值總讓網友忽略焦點，最後才發展成「網帥」，打開知名度，不過吳在亨當時卻被網友議論體格較弱，與身材極佳的宋江有些差距，於是吳在亨開始接觸健身，沒想到成效驚人，他從2023年起就大方脫下上衣，在IG上展示自己的健身成果，這也替他累積了不少死忠粉絲。不過吳在亨爆火的原因，其實是因為IG上的一支影片，當時他以「女友視角」拍攝了餵食影片，沒想到竟觀看次數竟衝上2829萬次點閱，更吸引了141.5萬名網友按讚，網友也對於他神似宋江的臉蛋感到驚訝，甚至有粉絲驚呆，表示以為是宋江本尊：「以為是宋江～」、「怎麼像小狗那麼可愛」、「是宋江嗎？」不只如此，吳在亨還曾曬出自己模仿韓劇《與惡魔有約》中的鄭九元（宋江飾）的影片，沒想到點擊率直接破億，也讓這位男模人氣迅速竄升，後續更被邀請登上韓國節目《명동사랑방》、《Hype Boy Scout》收穫了不少粉絲。