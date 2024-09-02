花蓮近海「規模5.5地震」！氣象署：是0403餘震　能量還沒釋放完

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▲今（2）日下午4時26分，花蓮縣近海發生芮氏規模5.5地震，震央在花蓮縣政府東南方8.5公里。（圖／中央氣象署）

今（2）日下午4時26分，，最大震度4級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，以本起地震的震央位置來看，判定為「花蓮0403規模7.2強震」的餘震，提醒民眾，0403地震序列雖持續緩和，但一段時間還是會有較大型的餘震出現，平時不可掉以輕心。吳健富指出，本起地震主要還是「菲律賓海板塊往北隱沒至歐亞大陸板塊下方」導致；而花蓮0403的地震規模達7.2，產生的破裂長度推測逾60公里以上，破裂區域地層需要較長時間進行應力調整，如此大型的地震本就會有較長時間的能量釋放，氣象署也多次強調，吳健富說明，從花蓮0403地震後至今的情況來看，小型餘震其實一直都在發生，，規模預估在3和4以上，因此近期民眾仍要提高警覺，氣象署統計至今日下午5時為止，0403花蓮地震餘震，規模6至7有9個，規模5至6有87個，有感餘震共計1673個。前中央氣象局地震測報中心主任郭鍇紋則表示，本起餘震的和台灣多數地震相比，深度稍微較淺，地震波傳到各地時，強度有所減弱，統計花蓮0403地震至今，包括主震在內，目前已有34起規模5.5或以上的地震，前一次發生在6月23日晚間。