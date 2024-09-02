HYUKOH飆中文：哇靠大蟑螂！落日飛車「徒手抓」他看傻眼

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▲HYUKOH主唱吳赫（右）用中文驚呼：哇靠大蟑螂，看到落日飛車徒手抓蟲大傻眼。（圖／HYUKOH IG）

▲看到落日飛車成員浩庭（左圖左一）徒手抓蟑螂，吳赫（右）直搖頭。（圖／HYUKOH IG）





▲吳赫稱讚浩庭是蟑螂救星。（圖／HYUKOH IG）

台灣樂團落日飛車和韓國樂團HYUKOH近日攜手合作發行聯合專輯《AAA》，昨（1）日在社群上分享了創作背後的心境，然而聊天過程中竟出現了蟑螂亂入，讓HYUKOH主唱吳赫瞬間脫口而出中文：「哇靠大蟑螂！」落日飛車和HYUKOH兩團一邊打撞球一邊聊起了第一次見面的過程、雙方的寫歌方式等等，真摯的談心時間卻有不速之客到來，只見吳赫突然指著角落用中文說出：「哇靠大蟑螂！」並用求助眼神看向其他人，又用韓文說了兩次有蟑螂，接著落日飛車的薩克斯風手浩庭上前直接徒手抓走蟑螂，吳赫整個看傻眼嚇出聲，看到浩庭接近他時下意識身體往後傾，可以看出吳赫對蟑螂的排斥。一旁的落日飛車主唱國國則補充：「台灣人慈悲為懷不殺生！」最後吳赫還替蟑螂救星浩庭掌聲鼓勵，這意外的小插曲也掀起一陣討論，台灣網友紛紛留言：「他會不會以為台灣人都可以徒手抓蟑螂」、「那個手不能要了吧」、「我到底看了什麼」、「徒手抓蟑螂好猛喔」。落日飛車和HYUKOH結識多年，除了HYUKOH在台灣受到許多獨立樂迷的喜愛以外，落日飛車在韓國獨立樂迷圈子中也是小有名氣，在韓國開唱時，連防彈少年團的隊長RM都是台下的觀眾之一。兩團此次發行聯合專輯，被譽為「神仙合作」，9月14日他們將會一起在台北流行音樂中心舉辦巡迴演唱會，令歌迷們相當期待。