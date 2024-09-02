《ID江南美人》林秀香手滑公開15張婚紗照　粉絲看哭：希望妳幸福

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《美女與純情男》ON檔中，由林秀香（右）、智鉉寓主演。（圖／翻攝KBS）

▲▼林秀香公開劇中結婚的照片。（圖／林秀香IG）

韓星林秀香跟智鉉寓主演的連續劇《美女與純情男》熱播中，林秀香今（2）日無預警公開劇中的15張幕後婚紗照，寫下：「如果度蘿（林秀香 飾）、必勝（智鉉寓 飾）舉行一場幸福婚禮的話……」吸引不少劇迷留言激讚：「最美新娘！」甚至有人開玩笑說：「姐姐，這是第幾次結婚了？」相當逗趣。林秀香國中時懷抱演員夢，街上被星探挖掘，但她當時正準備赴美國留學而拒絕，最後為了當演員，不顧父母反對跑回韓國，在國中2年級開始，每天從釜山搭高鐵到首爾上表演課，高中、大學也就讀相關科系，並成功通過《芙蓉閣之戀》試鏡，飾演「丹思蘭」一角色打開知名度；她後來以《我的ID是江南美人》走紅，奠定女一地位。林秀香最新作品《美女與純情男》跟智鉉寓湊作堆，她劇中飾演「朴度蘿／金智朎」，是個勇於挑戰、開朗樂觀的女演員，只是出道15年後，她對「像機器人一樣賺錢」的生活感到厭煩，結果在拍攝電視劇時，遇到初戀智鉉寓，對方還是副導演，2人就此展開浪漫故事。《美女與純情男》目前播至第44集，昨（1）日播完後，林秀香就在IG公開多張婚紗照，表示：「如果度蘿、必勝舉行一場幸福婚禮的話……」貼文吸引近15萬人按人，有觀眾希望她跟智鉉寓劇中能夠幸福，也有人開玩笑說林秀香「這是第幾次結婚了？」討論熱烈。