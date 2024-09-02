南得來樂青旅行　黃偉哲歡迎來台南串聯地創據點小旅行

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▲左鎮老街的特色小店，不僅有助延攬青年返鄉在地創生，也讓傳統氛圍以嶄新樣貌持續傳。(圖／南市府提供)

▲位於楠西區的「果農之家」是農二代返鄉，運用創意將當地水果及水產等融入餐點，相當受歡迎。(圖／南市府提供)

今 (113) 年適逢臺南400，臺南市政府為推動地方產業發展，整合民間資源，將在地文化歷史融入地方創生，逐步推動地方產業深耕轉型，創造獨特地方價值及打造永續經營模式。市長黃偉哲表示，市府經濟發展局邀請逾40組地方創生團隊共同參與，串聯規劃出「南得來樂青旅行」小旅行路線，歡迎大家來走遍臺南地方創生據點，體驗臺南在地多元的產業風貌及感受地方蓬勃的生命力。黃偉哲表示，此次配合臺南400系列活動，推出「南得來樂青旅行」打卡集章活動，活動自113年10月10日至11月10日止，並特別設計結合臺南400元素的摺疊收納袋，同時達到文化傳承與環境永續兩者的效益。經濟發展局長林榮川指出，為促進民眾對地方創生據點的了解，今天特別辦理遊程踩線團，邀請了部落客阿春仔in臺南一起參與，此次走訪楠西區昇峰農場、果農之家，玉井區淺山故事館，左鎮區公舘社區發展協會及左鎮老街。行程中有食農手作DIY蜂蜜奶油酥條、中餐享用在地水果料理，到玉井一定要吃的芒果冰，吃飽喝足來趟西拉雅文化饗宴，最後來到左鎮老街聽聽返鄉青年如何活化老街。臺南400系列活動中的「未南時空—Future Time Gate」展覽由經發局主辦，打造臺南經濟發展歷程及未來科技研發製造的最佳展示場域。該展覽將於113年10月26日在樹谷科學生活館盛大開展，同時串聯「南得來樂青旅行」活動，結合打卡集章送好禮。生活遊客集章方式如下，凡於活動期間內，透過臺南市地方創生辦公室LINE@帳號，以數位集章，至4個地方創生據點打卡集章 (據點打卡時間需逾1小時)，第5個章至樹谷生活館完成最後一枚集章，即可至樹谷生活館服務臺兌換臺南400摺疊環保袋一式，數量有限，兌完為止。