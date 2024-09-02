汪小菲吃飯驚吐這1題　Mandy點頭附和！觀眾看傻：這什麼白痴對話

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▲汪小菲（左圖右）和Mandy（左圖左）結婚後感情甜蜜，不停被媽媽張蘭（右圖）催生小孩。（圖／汪小菲、張蘭微博）

▲汪小菲（右）飯吃到一半，突然轉頭問Mandy（右）：「跟我在一塊兒幸福吧？」Mandy笑後連忙點頭附和。（圖／Threads）

▲汪小菲（右）和Mandy（左）這段對話，在Threads吸引32萬人次瀏覽。（圖／Threads）

女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲今年再婚，娶了台灣網紅Mandy（馬筱梅），兩人婚後不時公開放閃，感情相當甜蜜。日前汪小菲和Mandy在吃飯時也開直播跟觀眾互動，只見汪小菲吃到一半突然問Mandy：「跟我在一塊兒幸福吧？啥都有，咱們家不愁吃」，Mandy聽後也連忙附和的說：「對，不愁吃，還不愁喝」，小倆口看起來非常知足；但這段影片曝光後，卻被網友吐槽：「這啥玩意兒白痴對話嗎？」引發討論。汪小菲和Mandy新婚3個月，仍處在熱戀期狀態，汪小菲的媽媽張蘭也相當滿意這個媳婦，多次公開稱讚Mandy長得漂亮、人又乖巧，也常喊話要汪小菲跟Mandy趕快「做人」，拚出愛的結晶，她還想抱孫。不過Mandy先前就曾出面否認懷孕傳聞，希望大家再給他們一點空間。而近日汪小菲和Mandy在家吃飯時，也特地開直播跟粉絲互動，只見汪小菲用餐到一半，突然轉頭問Mandy：「跟我在一塊兒幸福吧？啥都有，咱們家不愁吃」，Mandy聽後先是一笑，接著也點頭附和汪小菲說：「對，不愁吃，還不愁喝」，可見兩人對於生活現狀感到相當滿足。不過這段對話卻在Threads上引起討論，有網友特地截路下來影片，發文吐槽汪小菲夫婦：「這啥玩意兒白痴對話嗎？兩人配合默契，郎才女貌啊」，串文曝光後約一天時間，就獲得32萬人次瀏覽。眾人看了也紛紛留言，「天哪，不敢想像同樣的問題她問過大S，噁心」、「幸福感是不愁吃喝，這是最低階最狹隘的幸福」、「這年頭還要為了吃喝嫁這種男人才是悲劇」、「講的好像女生沒跟他在一起就沒飯吃一樣」。還有網友忍不住吐槽汪小菲、Mandy的吃飯習慣：「怎麼端碗的，爸媽沒教好？」、「男生吃飯好討厭喔，翻菜、夾起來還抖醬汁」、「女方食指是插在飯裡面嗎？」但也有粉絲認為，兩人對話沒什麼問題：「挺好的呀」、「我倒是覺得他們很配喔，我覺得汪小菲跟她在一起之後看起來都很幸福」。