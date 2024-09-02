想移轉成人監獄被打槍！明陽中學2學生寢室放火洩憤　法院判決曝

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（中央社記者張已亷高雄2日電）林姓、彭姓男子原為高雄明陽中學收容學生，因不滿申請移轉成人監獄未獲准許，用打火機點燃寢室雜物及電視機。經橋院審理依放火罪判2人各2年8月、2年4月徒刑，可上訴。台灣橋頭地方法院判決書指出，2人為高雄市燕巢區明陽中學同寢室收容學生，企圖「鬧房」達成移轉至成人監獄執行刑期願望。2人在去年10月20日晚上將寢室內床板及衛生紙、紙張等雜物堆放廁所後，由林男以打火機點燃，再把1台公用電視機丟入起火雜物堆內助燃。駐守人員查覺寢室冒出濃煙，到場與2人溝通並取得共識後，由2人自行準備一桶水撲滅火勢，未造成房舍燒燬。法官審酌，明陽中學為提供收容學生居住場所，2人僅因不滿先前遭拒絕聲請移轉至成人監獄執行刑期請求，情緒不滿衝動行事，考量2人犯後坦承犯行，案發後已賠償校方損害，認為2人犯後應有悔意，並已盡力彌補造成損失程度，又2人自行撲滅火勢，未釀成嚴重災情，無任何人員傷亡，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處林男2年8月、彭男2年4月徒刑，可上訴。（編輯：郭諭儒）