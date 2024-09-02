(G)I-DLE雨琦眨眼放電下秒糗了！人臉辨識不出　她驚恐表情全被拍

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▲宋雨琦對著人臉辨識機眨眼，沒想到直接顯示解鎖失敗，讓她相當驚恐。（圖／翻攝自X）

▲宋雨琦面對粉絲的提問略顯尷尬，還頻頻笑場。（圖／翻攝自IG）

現年24歲的女團(G)I-DLE中國籍成員宋雨琦，因為可愛又活潑的性格深受粉絲喜愛，日前她飛往香港舉辦演唱會，在結束行程後於香港機場與粉絲們道別，沒想到被粉絲直擊一連串的搞笑舉動，只見她在過海關的時候，對著「人臉辨識機」眨眼放電，沒想到機器當場顯示解鎖失敗，讓她傻眼，還露出驚恐的表情，而出糗過程也被粉絲全程錄下，笑翻網友。畫面中，可以看到宋雨琦戴著白色鴨舌帽，搭配一身黑的潮流穿搭，在經過人臉辨識機時，疑似因為機器一直無法通過，讓她有些疑惑，沒想到宋雨琦下1秒就使出招牌表情「眨眼放電」，不過機器卻不領情，直接顯示解鎖失敗，讓她相當驚訝，睜大眼睛表示不敢相信。後續宋雨琦被工作人員請到隔壁的機台進行辨識，不過她頻頻回頭，看著原來那台機器露出傻眼的神情，更在其他人順利被該台機器辨識成功時，表現出不可置信的表情，讓粉絲笑到不行：「雨琦為什麼要對機器Wink（眨眼）呀？好想知道她的小腦袋瓜在想什麼？」而該影片也迅速在網路上瘋傳，導致宋雨琦一抵達仁川機場，就被粉絲詢問為何做出這些舉動，而她也呆呆的看著粉絲，略顯尷尬的表示：「因為它不讓我過，所以我就Wink一下，它就一直不動，我就整個人很疑惑。」再度讓粉絲笑噴。