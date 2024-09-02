美選辯論下週登場！民調：僅3成選民認為川普會乖乖面對大選結果

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美國2024總統大選倒數不到三個月，代表民主黨出戰的副總統賀錦麗（Kamala Harris）也將與前總統川普（Donald Trump）首次正面辯論對決，根據最新調查民調顯示，有八成受訪者認為不論最終結果如何都會接受，但對於總統候選人是否會接受結果，有68%受訪者認為賀錦麗會做好準備接受，但只有29%選民認為川普會坦然面對結果。這次民調是由美國廣播公司與易普索斯（ABC News/Ipsos）聯合進行，其中支持賀錦麗的選民有92%表示「會接受任何選舉結果」，在支持川普的選民當中則降至76%；選民同樣對於候選人是否能坦然接受選舉結果有不同看法，有68%受訪者認為賀錦麗準備好面對大選結果，但只有29%選民認為川普也準備好面對結果了。美國廣播公司與易普索斯(ABC News/Ipsos)聯合民調指出，81%受訪者自認為，不管11月選舉結果如何，都會合理正當，所以準備接受；至於兩位主要候選人方面，68%受訪者認為民主黨的賀錦麗準備好接受結果，但認為川普會那麼做的只有29%。美國廣播公司報導指出，會有這樣的差異與川普否認2020年大選結果的態度與抗辯有很大關係，約有34%的受訪者「對於選票計算是否準確」沒有信心，而對選票計算有信心的受訪者則有65%，其中黨派影像差距也相當明顯，有51%共和黨選民對計票沒信心，但有高達9成的民主黨選民是相信計票準確的。美國廣播公司也是今年大選總統候選人二度辯論、賀錦麗首度正面與川普對決的電視辯論主辦方，辯論日期預計落在美東時間9月10日晚間10時（台灣時間9月11日上午9時）舉行，地點則挑在大選關鍵搖擺州、川普曾受到槍擊的賓州，在這次辯論過後不到一週，部分地區的提前投票將正式起跑。