Beverley以色列首戰「3分4失誤」！球迷狠批：他恐難以回到NBA

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前NBA球員「瘋狗貝」Patrick Beverley新賽季轉戰以色列職籃，效力於特拉維夫夏普爾籃球俱樂部，他在NBA乏人問津，轉戰海外首戰表現也很一般，僅得到3分，還發生4次失誤，得分比失誤多。雖然只是一場友誼賽，但球迷對他低迷的發揮並沒有手下留情，有些人直言他可能無法再回到NBA了。Beverley這場比賽出賽14分鐘，得到3分、送出6次助攻，全場12投僅1中，單場發生了4次失誤，比他的得分還要多。雖然Beverley已經不在顛峰，但在沒有受到大傷的情況下，狀態下滑到如此，也讓人有些意外。其實過往Beverley雖然被冠以「防守悍將」名號，進入過3次最佳防守陣容，本人也一直以此自居，但實際上他似乎並沒有在重要的比賽上真正守住過誰，或產生什麼影響對方戰術的作用，無怪乎有些球迷調侃：「Jrue Holiday就是Beverley自以為他是，但實際上從未做到過的樣子。」Beverley在以色列職業效力於特拉維夫夏普爾，這是該聯賽的豪門球隊，不需要他有太多表現，就可以贏得勝利，這場比賽他們首節就轟出33：8的攻勢，最終順利贏得勝利。賽後，有媒體在社群網站上分享Beverley的表現，不少球迷紛紛調侃他糟糕的比賽內容，直言：「即使在以色列，他仍然是球隊中最差的球員」、「他以為自己會成為超級球星」、「如果在這裡都打不起來，他恐難再回到NBA了」。