開發金控上半年稅後淨利170億元、年成長67%　子公司獲利表現穩健

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▲凱基金控今（2）日舉行法說會，左起依序為凱基投信總經理張慈恩、凱基銀行總經理許維銘、凱基證券總經理方維昌、開發金控總經理楊文鈞、凱基人壽總經理郭瑜玲、開發金控財務長黃碧玲、中華開發資本總經理南怡君。（圖/凱基金控提供）

開發金控今（2）日舉辦2024年第2季法人說明會，今（2024）年上半年稅後淨利達新台幣170億元，年成長67%，淨值較去年底增加350億元。因獲利挹注加OCI其他綜合損失成長，成長13%，有利發放股利。上半年總資產3.9兆元、成長7%。睽違8年再度主持法說會的開發金控總經理楊文鈞表示，健全金控財務表現，維持穩健股利政策是開發金控的首要目標，旗下各子公司致力發揮獨特優勢，凱基人壽秉持穩健的資產負債管理，以推升整體獲利成長；凱基證券憑藉長期市場領導地位，積極拓展財富管理及海外業務；凱基銀行持續強化與集團各子公司的合作，全力拓展業務規模。楊文鈞表示，近年成長快速的凱基投信將積極擴大客戶基礎，建立零售業務；中華開發資本擁有豐富的產業經驗，將繼續扶植台灣產業及發展基金管理業務，並增加固定收益投資以強化營收的平穩性。5大子公司更將以ONE KGI的策略性思維，共同驅動集團成長，展現相輔相成的綜效。開發金控各子公司上半年獲利表現穩健，凱基人壽今年上半年稅後淨利達109.9億元，其他綜合損益為247億元，其中，新契約價值利潤率提高到43.5%。凱機通路持續提升通路貢獻度，與來自業務通路的初年度保費收入(FYP)較去年同期成長22%，整體投資收益較去年同期成長33%。凱基銀行今年上半年稅後淨利28億元，提存前淨利較去年同期成長20%，今年上半年收款業務成長率13%，帶動資產規模持續成長，手續費收入年成長近5成，佔營收比例持續增加，提升獲利穩定度。凱基證券今年上半年稅後淨利55.17億元，與去年同期相比成長49%。另截至今年6月底，財富管理規模年成長40%，財管業務營收年成長率達53%。中華開發資本受到海外投資組合評價波動影響，今年上半年淨利3.25億元，開發資本上半年合計4檔資產管理新業務共挹注85億元，總資產管理規模新台幣624億元，較去年底成長16%。去年甫升格開發金控第一層子公司的凱基投信，業務規模快速成長，截至今年6月底，公募基金管理資產規模達2308億元，躋身業內前10大。此外，楊文鈞表示，開發金控今年正式改名凱基金控，這不只是改名，而是一個里程碑，對實際經營有正面影響。過去大家對中華開發金控很了解，但市場上大部分股市投資人對中華開發內涵不是很清楚，子公司無法利用大金控品牌資源結合業務。未來品牌有效整合後，就可有效行銷，未來品牌知名度增加，讓投資人對品牌有新認知，也可以大力發展共同行銷。