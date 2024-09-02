青峰超嚴格！粉絲合唱KEY太高出聲糾正　台下太多偷拍好無奈

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▲青峰在演唱會結束後發文，笑稱聽到KEY太高後忍不住要糾正大家。（圖／青峰IG）

▲蘇打綠剛結束廣州場巡迴演唱會。（圖／蘇打綠IG）

▲蘇打綠剛結束廣州場巡迴演唱會。（圖／蘇打綠IG）

許多人都知道蘇打綠主唱青峰向來不喜歡歌迷在演唱會上拍照，官方也有明文禁止攝影，然而在8月31日、9月1日的廣州演唱會結束後，他在IG上發文表示，演唱會上有很多人在拍照還講不聽。文中還寫道歌迷們在演唱會上的大合唱環節KEY起錯了，讓他忍不住開口糾正大家並一起唱。蘇打綠在今年迎來出道20年，一直以來都受到許多歌迷喜愛和支持，經歷過團名風波的他們終於能以「蘇打綠」之名展開巡演，這次的20周年巡迴演唱會《二十年一刻》在3月由香港起跑，並於8月31日、9月1日兩天唱到廣州，兩場預售都售罄，可見蘇打綠的號召力依然驚人。演唱會上台下觀眾全場一起大合唱《我只在乎你》，然而青峰對歌迷們相當嚴格，出聲吐槽：「你們KEY也起太高了吧，自己都唱不上去，我聽著好難受哦！」並把歌曲接著一起唱下去。青峰之後在IG上分享了演唱會上的照片並寫下：「這是昨天在台下聽到大合唱就忍不住一起唱的畫面，因為大家KEY起錯了忍不住糾正！」接著他還補充到：「聽說今天太多人拍照了而且講不聽，不過要拍拍手大家沒有去買黃牛票，讓那些票空在那裡就對了！讚讚！」而《二十年一刻》巡演也已經接近尾聲，在本月中的上海場以及月底的南京場結束後就要畫下句點，許多台灣粉絲都敲碗蘇打綠什麼時候能唱回台灣？早前他們參加活動時也有鬆口透露：「家是一定要回的！」令粉絲相當期待。