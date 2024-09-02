摩羯颱風明後天「最靠近台灣」！降雨熱區一次看　週末全台有雨

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▲摩羯颱風明晚開始會帶來雨勢，週末低壓帶影響，全台降雨機率都偏高。（圖／中央氣象署）

▲摩羯颱風影響，明天晚上一直到週五（9/6），基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島都有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署）

台灣高溫少雨的好天氣進入倒數！摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）路徑持續往南海移動，，隨著颱風越往中國，南台灣也會陸續受到水氣影響，配合午後雷陣雨，週末全台降雨機率都偏高。氣象署預報員林定宜指出，摩羯颱風近期仍在菲律賓呂宋島附近緩慢移動，，率先出現雨勢的地區是東半部、北部。林定宜說明，其它地區多雲到晴，午後中南部及山區有雷陣雨，週五（9/6）南台灣有局部較大雨勢發生。林定宜表示，摩羯颱風預估在週三會進入南海，，週末有機會登陸中國海南島；而台灣在週末雖不受摩羯颱風影響，但也進入「低壓帶」不穩定的環境中，因此林定宜也提醒，未來一段時間，南海至菲律賓東方海面，甚至日本南方海面都是「大低壓區」，不穩定的環境有利颱風、熱帶性低氣壓、熱帶擾動等系統發展；摩羯颱風後下一個颱風將命名為「麗琵」，下週是否有機會生成？