美選最新「7大搖擺州」民調！賀錦麗對川普3勝3負1平手

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美國總統大選倒數約2個月，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗與共和黨對手川普呈現拉鋸戰。根據最新的搖擺州民調顯示，2人在7大關鍵搖擺州中，戰成3勝3負1平手的僵持局面。根據艾默森學院(Emerson College)與國會山報(The Hill)共同進行的聯合民調顯示，川普與賀錦麗在七個戰場州，包含亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅萊納州、賓夕法尼亞州、威斯康辛州，兩人戰成平手。這七州當中，賀錦麗在喬治亞州和內華達州領先1%、密西根州領先3%；川普則在北卡和威斯康辛州領先1%、亞利桑那州領先3%；至於搖擺州中選舉人團票數最多的賓夕法尼亞州(19)，兩人則以48%戰成平手。賓州可謂此次美國大選最為關鍵的戰場州，賀錦麗首度正面與川普對決的電視辯論日期，將在美東時間9月10日晚間10時（台灣時間9月11日上午9時）舉行，地點就是挑在這場大選關鍵搖擺州、同時也是川普曾受到槍擊的賓州舉行。