愷樂當羅志祥小三沉寂4年　突PO超音波照全網嚇瘋：該說恭喜嗎

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▲愷樂淡出演藝圈4年多。（圖／NOWnews資料照）

▲周揚青和羅志祥分手後發展得很好。（圖／周揚青小紅書）

40歲「蝴蝶姐姐」愷樂2020年時被羅志祥的女友周揚青踢爆是小三，神隱3天後IG發文向周揚青致歉，承認了與羅志祥之間的關係，爾後淡出演藝圈，雖然曾一度傳出和醫師男友論及婚嫁，但又有傳言最後無疾而終，沒想到今（2）日她突在社群平台分享一張超音波照，寫下「哈囉9月」疑似懷孕報喜，讓全網震驚，「該說恭喜嗎。」周揚青在2020年4月23日以千字文控訴羅志祥多年來的出軌行為，其中暗指旗下藝人愷樂就是其一，愷樂也在26日以全黑文致歉，「在這裡我要誠心的（地）向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起～」當時她句尾的「～」還被網友稱道歉還裝可愛沒誠意。後來愷樂淡出演藝圈，去年幾度傳出她嫁到上海當醫師娘，媒人還是「小蜜桃」朱安禹，但事後朱安禹則撇清關係表示，「以後請不要問我了，別人的事不想插手。」沉寂4年後，愷樂今突然PO一張超音波照寫下「Hello 9月」，Threads馬上引來網友留言，「是愷樂！回來了嗎，恭喜」、「恭喜！趕快回歸演藝圈吧」、「終於有妳的消息了」、「妳值得更美好的生活」，不過也有人尷尬表示，不知道愷樂現在情歸何處，但希望她一切都好。而事件中的男主角羅志祥早就回歸演藝圈，受訪時他也吐露心聲，認為在感情上的錯誤，不能代表他的全部，周揚青則是在《乘風破浪2024》初舞台上，用Rap的方式唱出被劈腿的心聲，讓所有嘉賓都在後台「吃瓜」拍手，直呼她的作風實在大膽，也相當佩服。