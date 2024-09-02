中臺灣海洋保育教育中心揭牌 鯨豚保育與海洋教育並重

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▲中臺灣海洋保育教育中心「海洋長」姚秋如(右一），為與會人員導覽解說。（圖／科博館提供）

▲中臺灣海洋保育教育中心揭牌，賴厝國小小朋友應邀表演「曼波魚」舞蹈，天真活潑贏得滿堂采。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.2

國立自然科學博物館在海洋委員會海洋保育署支持下，成立全臺第三座海洋保育教育機構─中臺灣海洋保育教育中心，今(2)日揭牌啟用。未來科博館的研究團隊將以此為基地，關注中部海洋環境、海豚保育工作，每月呈現「鯨豚情報」即時動態，持續推廣永續海洋教育及海洋生物科普知識。今日揭牌儀式，海洋委員會主任委員管碧玲出席致詞指出，今年7月份《海洋保育法》通過，海委會正努力進行相關執法訂定，希望能盡快正式上路，走向海洋保育的新紀元。氣候變遷對我們的衝擊非常大，海洋水溫上升、珊瑚白化、人為的破壞都是很重大的挑戰，《海洋保育法》可以幫助人們保護海洋生態系、海洋生物多樣性。她並強調，「保護海洋就是保護我們自己」。自然科學博物館館長焦傳金表示，科博館致力推動海洋教育，生物學組姚秋如博士長年投身鯨豚研究，將擔任中臺灣海洋保育教育中心「海洋長」。「中臺灣海洋保育教育中心」在海保署支持與指導之下，將關注中部海洋環境，提高大眾對海洋生物所面臨威脅的認識，持續致力中部海洋的海豚保育工作，培養觀眾成為公民科學家。財團法人國立自然科學博物館文教基金會董事曾志朗說，臺灣與海洋關係密切，海洋就是我們的生命，期待海洋保育中心的成立，將海洋教育深入民間，為下一代的孩子鋪陳臺灣海洋文化的核心與能量。科博館海洋長姚秋如說，「白海豚」、「露脊鼠海豚」是中部海域常見的海豚，其中，臺灣白海豚亞種海豚被國際自然保護聯盟(IUCN)列為「極度瀕危(Critical Endangered)」亟需各界關注。室內近百坪空間，有海洋教育展場、科學教室，展場有一面「鯨豚情報」牆，每月呈現出海調查白海豚動態最新資料，也會推出重要棲息環境教育、濕地永續海洋教育課程，將《里山里海倡議》帶入大眾視野。