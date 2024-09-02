中秋晚會這里長超用心　千位民眾共襄盛舉

中臺灣海洋保育教育中心揭牌 鯨豚保育與海洋教育並重

記者金武鳯/台中報導

▲科博館成立的中臺灣海洋保育教育中心，今天由海洋委員會主任委員管碧玲與科博館館長焦傳金等人共同揭牌啟用。（圖／記者金武鳳攝，2024，2024.9.2)
▲科博館成立的中臺灣海洋保育教育中心，今天由海洋委員會主任委員管碧玲與科博館館長焦傳金等人共同揭牌啟用。（圖／記者金武鳳攝，2024，2024.9.2)
國立自然科學博物館在海洋委員會海洋保育署支持下，成立全臺第三座海洋保育教育機構─中臺灣海洋保育教育中心，今(2)日揭牌啟用。未來科博館的研究團隊將以此為基地，關注中部海洋環境、海豚保育工作，每月呈現「鯨豚情報」即時動態，持續推廣永續海洋教育及海洋生物科普知識。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中臺灣海洋保育教育中心「海洋長」姚秋如(右一），為與會人員導覽解說。（圖／科博館提供）
▲中臺灣海洋保育教育中心「海洋長」姚秋如(右一），為與會人員導覽解說。（圖／科博館提供）
今日揭牌儀式，海洋委員會主任委員管碧玲出席致詞指出，今年7月份《海洋保育法》通過，海委會正努力進行相關執法訂定，希望能盡快正式上路，走向海洋保育的新紀元。氣候變遷對我們的衝擊非常大，海洋水溫上升、珊瑚白化、人為的破壞都是很重大的挑戰，《海洋保育法》可以幫助人們保護海洋生態系、海洋生物多樣性。她並強調，「保護海洋就是保護我們自己」。

自然科學博物館館長焦傳金表示，科博館致力推動海洋教育，生物學組姚秋如博士長年投身鯨豚研究，將擔任中臺灣海洋保育教育中心「海洋長」。「中臺灣海洋保育教育中心」在海保署支持與指導之下，將關注中部海洋環境，提高大眾對海洋生物所面臨威脅的認識，持續致力中部海洋的海豚保育工作，培養觀眾成為公民科學家。

▲中臺灣海洋保育教育中心揭牌，賴厝國小小朋友應邀表演「曼波魚」舞蹈，天真活潑贏得滿堂采。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.2)
▲中臺灣海洋保育教育中心揭牌，賴厝國小小朋友應邀表演「曼波魚」舞蹈，天真活潑贏得滿堂采。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.2
財團法人國立自然科學博物館文教基金會董事曾志朗說，臺灣與海洋關係密切，海洋就是我們的生命，期待海洋保育中心的成立，將海洋教育深入民間，為下一代的孩子鋪陳臺灣海洋文化的核心與能量。

科博館海洋長姚秋如說，「白海豚」、「露脊鼠海豚」是中部海域常見的海豚，其中，臺灣白海豚亞種海豚被國際自然保護聯盟(IUCN)列為「極度瀕危(Critical Endangered)」亟需各界關注。室內近百坪空間，有海洋教育展場、科學教室，展場有一面「鯨豚情報」牆，每月呈現出海調查白海豚動態最新資料，也會推出重要棲息環境教育、濕地永續海洋教育課程，將《里山里海倡議》帶入大眾視野。

加速推動2050淨零轉型 劉世芳：公私協力找出淨零路徑

品嘗秋蟹好時節　　雀客藏居推「住宿+品蟹」四人專案

嶺東科大辦全國EMBA高球賽 300球友齊聚霧峰球場競技

文青烘焙坊「小山之丘」 開學慶麵包3個百元為學子加油

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生