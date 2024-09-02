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越南今國慶！車道壅塞釀意外　連假首日車禍再添27死

國際中心賴正琳／綜合報導

▲越南在今（2）日迎來國慶日。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南在今（2）日迎來國慶日。（圖／美聯社／達志影像）
今（2）日是越南國慶，全國民眾歡慶連假到來，也意外造成車禍頻傳，越南全國共計發生58起車禍，導致27人死亡、46人受傷。越南今年前8個月已有7000多人死於車禍，官方近日舉辦大型超渡法會，連交通部長也出席祈福，沒想到法會過後便又發生意外。

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越南自8月31日起放4天連假，並在9月2日迎來國慶日。《越南青年報（Thanh Nien）》報導，公安部統計顯示，當天全國共發生58起車禍，致27死、46傷，與去年連假首日相較，車禍案件少1起、死亡人數少2人、受傷人數增12人。

根據《越南覺悟報（Giac Ngo）》報導，越南國家交通安全委員會數據顯示，越南每天平均有30多人死於車禍、數百人受傷，不僅造成無數家庭破碎，也影響越南經濟並破壞越南在國際旅客眼中的安全形象。

事實上，越南的交通跟台灣差不多危險，由於缺乏基礎建設，越南的機車騎士和汽車駕駛者眾多，根據越南國家交通安全委員會，今年前8個月，全國共計發生超過1.6萬起車禍，導致逾7000人死亡、超過1.2萬人受傷。

越南佛教協會8月30日至31日與越南國家交通安全委員會合作，在順化市（Hue）慈曇寺（Tu Dam）為今年前8個月車禍亡靈舉行盛大舉辦超渡法會。超渡法會按佛教儀式進行，共有1500多名僧侶參加，越南國家交通安全委員會副主任黎金城（Le Kim Thanh）給每戶車禍受難者家庭送上10份禮物，盼望車禍罹難者能安息。

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