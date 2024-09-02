限貸惹民怨！央行總裁楊金龍找22家國銀座談　銀行說法一次看

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銀行房貸限貸消息滿天飛，讓已購屋或尚未完成交屋的民眾十分恐慌，擔心貸不到款或違約的情況，中央銀行總裁楊金龍今（2）日邀請22家銀行來行座談，了解各銀行對無自用住宅民眾購屋貸款的核貸政策，以及對民眾房貸申請困難案件協處機制。央行表示，近期有民眾反映房貸申請困難情形，因此今日邀請不動產貸款集中度及銀行法第72-2條比率較高的22家銀行來行座談，瞭解各銀行對無自用住宅民眾購屋貸款的核貸政策，以及對民眾房貸申請困難案件的協處機制。央行統整座談會間的銀行意見重點共有4點：1.部分銀行未接獲民眾反應申請房貸困難的客訴情事，仍持續正常辦理房貸案件，配合政府政策將信用資源儘可能提供給無自用住宅民眾購屋貸款。2.也有部分銀行提到，因今（2024）年以來受理案件數量較大，或因法定限額比率限制，致房貸承做量能有限，因此有審核期間拉長、延長撥款時間、以價制量等情事，不符合申貸者預期。3.針對上開房貸核撥時程較長案件，銀行持續提供相關協處機制，如就已對保簽約之核貸戶儘速撥款；明確告知民眾已核貸案件的貸款排撥時間，使其安心；將有限信用資源優先承做無自用住宅民眾購屋貸款。4.有銀行略調整房貸控管內部警戒值，以提高房貸承做量能，或將其他信用資源（如非無自用住宅民眾購屋貸款）調配至無自用住宅民眾購屋貸款。央行除了將高度關注民眾申請房貸困難議題，敦促銀行積極妥善處理民眾申請房貸困難情形外，並提供民眾正常購屋融資需求必要協助。至於央行提供民眾正常購屋融資需求的必要協助，則有2點，包含：1.已請銀行轉知各營業單位，向申貸民眾說明房貸審核作業程序、核貸與撥款時程等事項，讓民眾清楚瞭解銀行貸款作業程序。2.針對無自用住宅民眾購屋陳情案件，央行已設置專線處理，必要時函轉相關銀行妥善處理，並追踨後續案件處理情形。此外，央行表示，日前籲請銀行自主管理不動產貸款總量的道德說服措施，屬行政院「健全房地產市場方案」的一環。本年8/29行政院院會中，院長表示「中央銀行基於維繫金融體系穩定，邀集相關銀行業者座談，為預防金融問題所做的努力，我們表示肯定。央行也已多次重申立場，今天院會楊總裁更是再次親自清楚說明央行的原意，並將再度邀請相關銀行業者座談，避免民眾誤解，在此也表達感謝之意」。