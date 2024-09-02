愷樂IG發「超音波照」疑似懷孕！醫：她是高齡產婦　3重點要注意

愷樂「蝴蝶姐姐」2020年遭羅志祥當時女友周揚青踢爆是小三後，隨即淡出演藝圈，在公開社群消失幾乎4年的他，今（2）日突然在IG分享一張超音波照，並寫下「哈囉9月」疑似懷孕報喜，震驚各界，不過究竟是否為本人懷孕尚未證實，台北榮民總醫院婦產科醫師葉長青指出，光看愷樂發出的超音波照，無法得知孩子在肚中的時間，但若是愷樂本人懷孕，已經40歲的她屬高齡產婦，平時生活要特別留意許多細節。
超音波照看不出小孩多大 愷樂高齡產婦要注意
葉長青表示，從愷樂IG貼文來看，確實是一張經過各種2D影像組合而成的3D超音波照，不過這類照片在臨床上，同常就是用來記錄，做為類似寶寶寫真集的功能，加上愷樂的照片中沒有其它參數，且超音波照可以放大、縮小，因此難以判斷這個寶寶的大小為何。
不過值得注意的是，臨床上只要超過35歲的孕媽媽就是「高齡產婦」，若確實是愷樂懷孕，今年已40歲的她也將被列入其中，葉長青提醒，高齡產婦最重要的就是「規律產檢」，以避免高血壓、胎盤剝離或前置胎盤等「高危險妊娠」出現，在日常生活上，高齡產婦「規律作息」是基本，飲食一定要均衡，蛋白質可多補充，並少吃澱粉，以免導致血糖過高。
愷樂被暗指當小三 發全黑文道歉周揚青
回顧2020年因羅志祥延燒的風波，周揚青在2020年4月23日以千字文控訴羅志祥多年來的出軌行為，其中暗指旗下藝人愷樂也參與其中，愷樂在4月26日以全黑文致歉，表示「在這裡我要誠心的（地）向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起～」當時她句尾的「～」還被網友稱道歉還裝可愛沒誠意。
後續愷樂無預警淡出演藝圈，去年幾度傳出她嫁到上海當醫師娘，媒人還是「小蜜桃」朱安禹，但事後朱安禹則撇清關係表示，「以後請不要問我了，別人的事不想插手。」.
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葉長青表示，從愷樂IG貼文來看，確實是一張經過各種2D影像組合而成的3D超音波照，不過這類照片在臨床上，同常就是用來記錄，做為類似寶寶寫真集的功能，加上愷樂的照片中沒有其它參數，且超音波照可以放大、縮小，因此難以判斷這個寶寶的大小為何。
不過值得注意的是，臨床上只要超過35歲的孕媽媽就是「高齡產婦」，若確實是愷樂懷孕，今年已40歲的她也將被列入其中，葉長青提醒，高齡產婦最重要的就是「規律產檢」，以避免高血壓、胎盤剝離或前置胎盤等「高危險妊娠」出現，在日常生活上，高齡產婦「規律作息」是基本，飲食一定要均衡，蛋白質可多補充，並少吃澱粉，以免導致血糖過高。
愷樂被暗指當小三 發全黑文道歉周揚青
回顧2020年因羅志祥延燒的風波，周揚青在2020年4月23日以千字文控訴羅志祥多年來的出軌行為，其中暗指旗下藝人愷樂也參與其中，愷樂在4月26日以全黑文致歉，表示「在這裡我要誠心的（地）向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起～」當時她句尾的「～」還被網友稱道歉還裝可愛沒誠意。
後續愷樂無預警淡出演藝圈，去年幾度傳出她嫁到上海當醫師娘，媒人還是「小蜜桃」朱安禹，但事後朱安禹則撇清關係表示，「以後請不要問我了，別人的事不想插手。」.