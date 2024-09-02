才剛開罰！墾丁南灣沙灘「整排陽傘復活」　他轟：取締就是個笑話

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▲原PO曬出墾丁南灣的現況，只見不同編號的空陽傘又出現在沙灘上，他還將當天報紙一同入鏡，證明拍攝時間為9月2日。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

▲船帆石沙灘雖也有陽傘，但可見皆有遊客使用，並無業者自行佔地。（圖／翻攝自「ktnpworld」YT）

墾丁沙灘陽傘亂象成為近期熱門話題之一，墾管處日前偕同警政署保七總部第八大隊，針對轄區內的沙灘全面稽查清除，甚至開出違規紅單，可見數日內有明顯成效。但一名網友今（2）日發文，曬出墾丁南灣沙灘的現況，表示仍有業者故態復萌「插陽傘佔地為王」，痛批：「似乎之前的取締就是個笑話。」一名網友在臉書社團「爆料公社」中貼文，他曬出墾丁南灣的現況，原PO還將當天報紙一同入鏡，證明拍攝時間為9月2日，「業者故態復萌插陽傘佔地為王，似乎之前的取締就是個笑話。」貼文一出，網友們全搖頭嘆，、「傘收在旁邊就是等風頭過啊」、「這陽傘長出來的速度比我的鼻毛還快」，就連網紅「超認真少年」都現身留言，「原本還想說好久沒去墾丁，趁這機會去看看乾淨的海灘，看來可以直接取消行程了。」但也有現場遊客出面緩頰，「那一整排只有你拍的業者是這樣，可是另一邊沒有，有客人來才放傘，我們10點半到，大部份都乖的。」《NOWnews今日新聞》記者實際查看，可見船帆石沙灘即時影像整天下來，未見業者違規插陽傘情形，南灣即時影像則未拍到沙灘。事實上，墾管處8月27日一早偕同警政署保七總隊第八大隊，到白砂、南灣、船帆石等沙灘進行巡查稽核，一天下來共清除180頂陽傘，以及開出兩張廣告物違規紅單。墾管處已多日勸導，並要求清除原先標定營運範圍與安全邊界，且造成民眾誤解強占國土之定位傘，當地業者也配合管處宣導予以改變。墾管處表示，將持續每日上下午輪班，進行各遊憩沙灘之稽核檢查，確保墾丁沙灘乾淨風貌，並於臉書粉專貼出每日海況，為民眾反映需知悉以方便安排海域活動。當時業者已拆除自行搭建的棚架與清除南灣沙灘堆積物品，事發隔日也有網友藉即時影像觀察是否故態復萌，如今墾丁沙灘仍是公民監督的議題之一，不少民眾期盼還給墾丁一個乾淨的沙灘。