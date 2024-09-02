半導體遇AI迎黃金時刻！吳田玉點出台灣盲點　廣結善緣成賽局關鍵

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日月光執行長暨SEMI全球董事會副主席吳田玉今（2）日表示，台灣作為世界半導體的要角，有優勢也有盲點，截至目前為止，映入大眾眼簾的AI，實際上僅是AI的起手式，半導體產業正處在重新定義未來的關鍵時刻，AI所會面臨到的問題，已非晶片、封裝、材料、系統等單一廠商能解決，需要跨上中下游、跨業、跨區域，才得以找到解答，整合的力量至關重要，台灣應廣結善緣。2024台灣國際半導體展（Semicon Taiwan）國際論壇即將登場，今日舉辦展前記者會，吳田玉受以「突破瓶頸，半導體產業的黃金時刻」為主題，談論AI將為半導體產業帶來的機會與挑戰。首先他表示，大家都說AI很重要、台灣很重要，但捫心自問，「我們說得清楚AI重要在哪，台灣重要在哪嗎？」半島體產業的黃金時刻可從機會與挑戰2面向觀察，台灣很棒也很重要，但台灣的優勢在哪？盲點又在哪？台灣的產業從業人員與世界的從業人員應採取什麼樣的合作方式？吳田玉指出，AI影響的層面絕對不是IT資訊產業，它影響的面向是整體經濟，故經濟體愈大，可能受惠愈多，同樣的，經濟體越小，若不趕上AI，與前者的落差將逐漸擴大。不過，AI絕對不只影響經濟體，它的面向擴及國防、金融與整個國家的長線競爭力，這就是為什麼區域經濟、區域政治，以及所有的供應鏈都得重新規劃。大家常提出疑問，會不會有某個區域或國家為了某種政治因素而採取極為斷然的措施，影響到世界供應鏈，這個問題得回歸到一個觀點：AI真正的受惠者是全世界經濟體最大的國家，故任何一件事都會牽一髮而動全身。他強調，AI的影響非常深遠，今日映入大眾眼簾的AI，實際上僅是AI的起手式，只有看到雲端，尚未見到所謂的邊緣裝置，以及AI所帶來的總體經濟與長線金融競爭的經濟效益。吳田玉認為，半導體產業正處在重新定義未來的關鍵時刻，台灣的半導體產業也是如此。回顧新冠肺炎肆虐的時期，半導體被推上第一線，當時，台灣仍是個配角。而在這次的AI浪潮中，台灣半導體的高階製造業，直接被推上半導體的第一線。此時的處境，有機會、有責任，也有壓力，所謂的第一線，就是綁在機會與時間之間，台灣在跟自己賽跑，全世界的客戶集結各種不同的想法，將所有的壓力，集中在少數幾間關鍵台廠身上，希望台廠能在最短的時間，讓他們獲得最大的利益。近兩年，軟體需求快速增長，遠遠超過今日硬體研發和製造的能力，這是從未有過這的情形，硬體的整合與提升成為未來10年的首要挑戰。未來地緣政治與各政府對AI的參與，只會增加，不會減少。此外，今日AI所面臨到的問題，已非晶片、封裝、材料、系統廠商單一能解決的，需要全方位的從上游到下游一同合作，找到解答，同時彌補單一公司在時間上的不足。半導體是一個極為艱難的行業，若今日沒有設備廠商、材料廠商的貢獻，半導體發展難度難上加難，未來半導體的提升，除了單一公司、單一行業的努力外，跨業力量的整合變得非常重要。台灣的晶圓廠、封裝廠是世界第一，但在系統設計、微控制器、感測器等方面，完全需要其他區域鼎力相助，包括韓國記憶體等，台灣應廣結善緣，多交朋友。