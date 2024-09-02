U18亞青／台韓大戰登場！進場挺中華隊觀眾卻好少　問題恐在時間

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▲由於比賽時間選在平日晚間，萬眾矚目的U18亞青「台韓大戰」，進場人數不如預期，本壘板後方的位置更是沒有坐滿。（圖／記者陳云茹攝）

第13屆U18亞洲青棒錦標賽在今（2）日正式開打，首戰由日本交手香港，日本展現劍指隊史第6冠的氣勢，以19：0在5局提前贏下比賽。在棒球國際賽事中，只要是台灣、韓國的對戰組合，就能吸引大量的關注。睽違6年再度舉辦的U18亞青賽，中華隊和韓國共同分在B組，且在開幕戰就迎來「台韓大戰」。然而，而出現如此的情況，反觀2023年的U18賽事，當時舉辦在台中洲際棒球場，同樣是中華隊在預賽交手韓國，但時間為星期六晚間，進場觀賽球迷就明顯多了不少。