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U18亞青／台韓大戰登場！進場挺中華隊觀眾卻好少　問題恐在時間

運動中心/綜合報導

▲U18亞青賽在今（2）日開賽，中華隊首戰交手韓國，上演話題度十足的「台韓大戰」，但到場球迷卻相當稀少。（圖／記者陳云茹攝）
▲U18亞青賽在今（2）日開賽，中華隊首戰交手韓國，上演話題度十足的「台韓大戰」，但到場球迷卻相當稀少。（圖／記者陳云茹攝）
第13屆U18亞洲青棒錦標賽在今（2）日正式開打，首戰由日本交手香港，日本展現劍指隊史第6冠的氣勢，以19：0在5局提前贏下比賽。晚間迎來中華隊首戰，將出戰同組的韓國，是萬眾矚目的「台韓大戰」，然而，截至比賽開打的6點半前，進場觀眾人數卻意外稀少，連本壘後都沒有被坐滿

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台韓大戰觀眾超少　問題恐出在時間

在棒球國際賽事中，只要是台灣、韓國的對戰組合，就能吸引大量的關注。去年U18世界盃中，中華隊交手韓國隊，也有眾多球迷進場，中華隊最後以6：1擊敗韓國隊，當時讓不少球迷大呼過癮

睽違6年再度舉辦的U18亞青賽，中華隊和韓國共同分在B組，且在開幕戰就迎來「台韓大戰」。然而，進入天母棒球場觀賽的球迷卻不如預期，不僅一、三壘側靠近內野的觀眾數稀少，本壘板後方的位置更是沒有坐滿

而出現如此的情況，可能是由於賽事舉辦在星期一晚間，不少球迷隔日需要上班、上學，因而選擇透過轉播觀戰。反觀2023年的U18賽事，當時舉辦在台中洲際棒球場，同樣是中華隊在預賽交手韓國，但時間為星期六晚間，進場觀賽球迷就明顯多了不少。

▲由於比賽時間選在平日晚間，萬眾矚目的U18亞青「台韓大戰」，進場人數不如預期，本壘板後方的位置更是沒有坐滿。（圖／記者陳云茹攝）
▲由於比賽時間選在平日晚間，萬眾矚目的U18亞青「台韓大戰」，進場人數不如預期，本壘板後方的位置更是沒有坐滿。（圖／記者陳云茹攝）

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