藍寶石大歌廳紀錄片開鏡　秀場幕前幕後故事搬上大銀幕

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台灣秀場文化發源「藍寶石大歌廳」傳奇故事即將搬上大銀幕。今（2）於高雄流行音樂中心海音館前舉辦開鏡儀式，正式宣告高雄藍寶石大歌廳，將以紀錄片影像形式重現，深度回顧與挖掘當年幕前幕後傳奇故事。全片預計今年9月開拍、明年夏天上映。首部藍寶石大歌廳紀錄片由文化部出品、高雄流行音樂中心監製、金馬獎最佳紀錄片導演楊力州執導、牽猴子股份有限公司操刀發行。高流執行長丁度嵐指出，高流今年推動「大寶石計畫」，透過演唱會、故事展及紀錄片等形式，紀錄與保存藍寶石過往璀璨風華與動人故事，「感謝文化部大力支持、高市府及文化局指導，與文策院、北流共同合作，期盼透過紀錄片影像的紀錄，逐步將這些珍貴資料挖掘並保留下來，讓大家認識從高雄起源的藍寶石，如何影響台灣整體流行音樂、電視圈的發展。」導演楊力州表示，這次受邀拍攝以藍寶石大歌廳為題材的紀錄片，內心相當興奮，第一當然是藍寶石對現今台灣娛樂產業的影響深遠，加上秀場這一特有產業的崛起到沒落相當快速，且通俗娛樂文化的歷史地位常受到忽略。楊力州有感藍寶石深受庶民歡迎，與當時的時代背景有關，戒嚴時期，老三台對語言控制嚴格，節目以國語為主，但藍寶石不僅講台語，甚至能開黃腔，或像豬哥亮常掛在嘴邊的「你娘卡好」平時也是禁語，可是到了藍寶石都能自由不受拘束，爽快展現貼近常民生活樣態的表演。高流表示，曾在全台觀眾腦海刻下眾多回憶的藍寶石，實際留存的素材與民歌時期的完整性相較之下非常缺乏，預計藍寶石紀錄片劇組除將訪問曾登台的演藝紅星，也將拜訪幕後工作者，包括樂手、經紀人、戲服裁縫師、髮型師等人，並積極尋找更多藍寶石的珍稀影像紀錄與相關人士，全片預計明年夏天上映。