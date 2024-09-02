小草狂喜！柯昱安：以為拿世界冠軍、其實只是例行賽首勝

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台北市前市長柯文哲因京華城遭檢廉調查，北檢聲請羈押最後今（2）日凌晨法院裁定無保請回，而柯文哲則主張對於京華城容積率840%毫不知情，成功說服法官，而此結果讓小草們歡欣鼓舞。對此前幕僚柯昱安表示，法院裁定證實京華城就是超級大弊案，840%容積率顯不合理，而小草們欣喜若狂以為拿下世界大賽冠軍，事實上這才是例行賽的第一場勝利，「而且為了贏球折損了一堆人」。對於柯文哲被裁定無保請回，讓民眾黨公職與小草歡欣鼓舞，對此柯昱安說，北院的裁定證實了京華城就是一個超級大弊案，840%容積率顯不合理，而且還有關鍵市府高層畏罪潛逃中，若依照柯文哲2019年的道德量尺，這叫做「柯文哲身邊的人都貪污」。柯昱安也說，當狂草欣喜若狂以為拿下世界大賽冠軍，事實上這才是例行賽的第一場勝利，而且為了贏球折損了一堆人，而這時候連自己人名嘴黃揚明、黃暐瀚都要出征的話，「真的不要再整天抱怨媒體對你們多差」。