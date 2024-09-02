美女總理今敲定內閣！泰國新政府高層名單已擬定　本週讓王室批准

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▲貝東丹是泰國前總理塔克辛的么女。（圖／翻攝自Instagram）

泰國前總理賽塔（Settha Thawisin）在上個月14日遭到憲法法庭撤職，為泰黨創辦人兼前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）旋即被選為新任總理，她在今（2）日宣佈已擬定新任內閣人選，將於本週內提交王室批准。現年38歲的貝東丹是泰國史上最年輕的總理，同時是歷史上第二位女性總理，第一位女性總理是她的姑姑盈拉（Yingluck Shinawatra），而貝東丹則是她家族的第三位總理。她在今（2）日制定新內閣名單，並表示新任內閣官員會在九月中旬上任。貝東丹領導的執政黨「為泰黨」(Pheu Thai Party)秘書長索拉翁(Sorawong Thienthong)告訴《路透社》，新政府應該會比前政府擁有略多的議會席位，但並未透露名單細節。根據當地媒體引述未具名消息人士的話報導，新內閣預計將保留現任財政部長和外交部長，但是可能會任命11名新部長和副部長。貝東丹是塔克辛的么女，出生於曼谷的她在國外名校畢業後回國，嫁給商界大亨並陸續生下兩個小孩，去年她首次投入政界，代表為泰黨角逐總理大選，但敗給前進黨的皮塔（Pita Limjaroenrat），幾經波折後，她仍在8月16日被選為第31任泰國總理。