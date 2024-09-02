為我國爭取佳績！勞動部高屏澎東分署2位勇將參與國際技能賽

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署2位勇將參與國際技能競賽，為台灣爭取佳績。(資料照／記者黃守作攝)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署培訓銲接職類國手黃竑熏期望在國際技能競賽中拿下亮眼成績，為台灣爭取佳績。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

號稱技能界的奧運賽事，2024年第47屆國際技能競賽將於9月10日至9月15日，在法國里昂舉行，代表我國共有50個職類58位國手，以及表演賽1個職類1位國手參賽，將與逾千名選手共同競技，其中勞動部勞動力發展署高屏澎東分署培訓的銲接職類及配管與暖氣職類2位選手，也將迎戰來自世界各地的精英技能好手，期望能為我國爭取佳績，勇奪榮耀。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署培訓的銲接職類悍將黃竑熏及配管與暖氣職類猛將呂臣勳，於去(112)年9月取得正取國手資格後，立即進入備賽的模式，一方面透過密集訓練，持續培養手感，一方面參加國內外邀請賽及模擬賽，以熟悉國際競賽節奏。其中，銲接職類國手黃竑熏，於去(112)年首度代表我國參加第2屆亞洲技能競賽，即獲得銅牌殊榮，藉由此一賽事，提升對國際競賽場上的熟悉度及信心，盼在接下來的國際賽中，拿下亮眼成績，成為我國的驕傲。另外，配管與暖氣職類猛將呂臣勳，也在訓練師黃柏穎、黃仲興與裁判長王宣勝及高雄高工老師李光義及2位歷屆國手攜手辦理模擬賽，期為我國爭取佳績。郭耿華指出，由於國際賽聚集來自世界各國的優秀選手，該分署訓練師黃柏穎、黃仲興及呂建瑩也加強指導選手，絲毫不敢懈怠，除了傾力指導、訂定精實的訓練計畫外，近日更是積極針對國際賽辦理模擬賽事，希望透過模擬賽能讓2位國手能夠提升試題熟悉度、增加經驗及掌控競賽節奏，也期許黃竑熏及呂臣勳2位國手，能夠在國際賽的舞台展現自我，成功兌現自己努力之成果，取得好成績，讓家人、高屏澎東分署訓練師及眾多關心他們的人，均能為他們感到驕傲，並為國家在國際上爭取最高榮譽。