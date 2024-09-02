愷樂懷孕了！昔當羅志祥小三狂收名包　慘遭周揚青轟：檢查性病

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▲周揚青（右）點名愷樂（左），指出她介入兩人的感情，也讓愷樂的演藝事業就此崩盤。（圖／IG gracechowwwww、butterfly092288）

▲愷樂當時對外致歉挨轟「沒誠意」，事後頻頻刪除怒罵她的言論也讓網友更加憤怒。（圖／IG butterfly092288）

▲不管羅志祥去到哪裡，身邊幾乎都有愷樂跟隨，也讓網友傻眼：「完全就是一副老闆娘架勢啊！」也難怪周揚青如此大動作開砲。（圖／IG showlo）

淡出演藝圈的台灣女藝人愷樂，今（2）日突然在IG上拋出震撼彈，曬出1張超音波照，證實懷孕消息，還寫下：「Hello，9月。」引發討論。事實上，愷樂曾在2020年4月遭亞洲舞王羅志祥（小豬）的前女友周揚青指控介入兩人感情，當時周揚青還在社群上隔空開砲，狠酸愷樂：「先去檢查性病。」暗示她就是羅志祥偷吃的女藝人之一，導致她身價大跌，所有代言、節目全被撤光，也讓愷樂從此淡出演藝圈。回顧2020年4月，娛樂圈最大的一條新聞，就是周揚青在微博發布「毀滅式千字分手文」，控訴羅志祥私底下的渣男行徑，不僅瞞著女方約砲、玩多P，還大開性愛趴，甚至更與旗下女藝人、化妝師都維持著長期不正當的男女關係，引起外界譁然，重創羅志祥對外的良好形象，後續周揚青更在社群上點名愷樂，要求她去檢查性病，讓愷樂逼不得已在IG上發文致歉。當時愷樂在IG上更新動態，寫下致歉話語，也間接證明了她確實與羅志祥有染：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說對不起～」並標註了周揚青的帳號，讓當時所有粉絲都相當傻眼，湧入留言區怒轟，更針對愷樂使用了「～」的標點符號開刀，指出她疑似心不甘情不願，態度十分輕浮，事後愷樂不僅把「～」符號撤掉，還大量刪除了網友砲轟她的留言，讓網友更加怒火中燒，紛紛洗版痛罵：「不知羞恥」、「既然要道歉為什麼還要刪留言」、「根本不覺得自己錯了！」事實上，過去愷樂確實與羅志祥交情匪淺，過去還曾曖昧長達6年，愷樂更曾在節目上坦言自己有幻想過和羅志祥在一起，而她過去也總是黏在羅志祥身邊一同出席各大聚會，甚至過去幾年羅志祥都會贈送愷樂高級名牌包當作生日禮物，這些諸如此類的事件也統統被網友起底，指出類似情事都是兩人偷吃的證據，讓愷樂清純的形象一夕之間全部崩塌。如今愷樂淡出演藝圈，先前還曾傳出祕婚消息，疑似是嫁給上海的醫師，去年11月還爆出兩人已經離婚，不過這些消息都並未被本人證實，而愷樂今天丟出震撼彈，腹中胎兒是誰的小孩，目前尚未釐清。