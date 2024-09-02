導入智慧建築之理念！高雄港埠旅運中心獲優良智慧綠建築獎之殊榮

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▲台灣港務公司高雄港埠旅運中心獲優良智慧綠建築及系統產品獎項黃金獎之殊榮，由該公司董事長李賢義(右3)代表領獎。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司高雄港埠旅運中心榮獲2024優良智慧綠建築及系統產品獎項黃金獎之殊榮，於今(2)日，在台北市台大醫院國際會議中心，舉行頒獎典禮，由該公司董事長李賢義代表接受此一榮耀。台灣港務公司高雄港埠旅運中心，是榮獲台灣智慧建築協會所舉辦的2024 TIBA AWARD台灣優良智慧綠建築及系統產品獎－設計類的黃金獎之殊榮，高雄港埠旅運中心的智慧永續之設計理念，深獲評審肯定。台灣港務公司董事長李賢義，是由高雄港務分公司總經理王錦榮、總工程司鄭智文、台灣港務公司工程處副處長鄭志宏、高級研究員王月惠等人陪同，接受內政部政務次長董建宏頒獎獎牌，以資鼓勵。台灣港務公司董事長李賢義表示，高雄港埠旅運中心是一棟符合智慧永續概念的建築，除了申請綠建築銀級標章，同時也申請智慧建築銀級候選證書，以導入智慧建築之理念，透過智慧營運管理平台，加上建築管理、智慧微電網、物業設施、環控等四大輔助模組，進行全系統數據收集與分析應用，以達到預判及示警之功能，大幅提升旅運中心管理營運效能，提供安全舒適的辦公及遊憩環境。李賢義說，高雄港埠旅運中心可同時靠泊2艘22.5萬噸級大型郵輪，設有10處登船口，通關作業採用活動式登船橋，可配合不同郵輪種類及大小隨時進行調整，並引進自動通關系統增進整體效率，提升掛靠港通關效率達3500人/小時，母港2100人/小時。位於高雄港埠旅運中心3樓觀景平台的海韻藝術廣場，可提供市民及觀光客首排觀海、遊憩之場所，以體驗高雄港不同風情，使整體亞洲新灣區沿線從大港橋、海洋音樂中心、高雄旅運及高雄展覽館等觀光旅遊效能，得到完整提升。高雄港務分公司總經理王錦榮指出，高雄港埠旅運中心建築主體，外觀為國內最大金屬帷幕3D曲面之單一建築，帷幕曲面量體亦屬全國最大，此造型特殊的大型帷幕是由數千片形狀各異之玻璃組建而成，另為減少高架作業時間並兼顧施工進度與品質，帷幕之建構以工廠組裝作業為主，現場組裝為輔，每根鋼管均標示組裝刻度，大幅提升加工組裝時之準確度及速率，外觀呈現海浪流體動態的建築造型，不僅獲得行政院公共工程委員會第23屆公共工程金質獎─建築工程優等佳績肯定，同時形塑高雄海洋國門的嶄新意象。