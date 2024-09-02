彩虹社多名VTuber受害！遭日本知名音樂人偷拍　涉下藥、散播影像

我是廣告 請繼續往下閱讀

日本知名混音師 YAB（やぶ）近期遭爆利用與多名Vtuber合作的職務之便，不僅偷拍這些虛擬主播們的真實長相、身材，還下藥迷暈合作對象，甚至屢屢言語羞辱她們的外貌、表演技術等，情節重大就連彩虹社官方也出面表示直接與其解約，同時下架所有合作作品，不排除採取法律行動。日本爆料系YouTuber「コレコレ」日前在直播爆料知名混音師 YAB 與ANYCOLOR旗下VTuber企劃にじさんじ（NIJISANJI，通稱彩虹社）合作期間，不僅涉嫌偷拍中之人長相，還傳出對她們使用「紅蜘蛛」等迷幻藥物，再以充滿性意味的戲謔言語羞辱對方，且將相關影像轉傳到私人聊天群組與其他人分享，相關消息傳出後在日本社群爆發激烈反彈，彩虹社母公司 ANYCOLOR 也在凌晨做出緊急回應。爆料消息當中曬出不少YAB與他人分享偷拍照片與針對身材長相的羞辱言論，包含訕笑「臉蛋 60 分身材 100 分」、「一小時多少錢他可以」、「花12800日圓買60分鐘影像，指名看某某人」等，或是當受害者被自己下藥表示身體不適要休息時，嘲笑對方是「嘔吐系 VTuber」。由於YAB的混音業務不只與彩虹社、Vocaloid 職人或唱見、其他VTuber等合作，還參與不少動畫作品、電視節目或遊戲混音，甚至是AKB48、日向坂46等偶像藝人團體的演唱會或專輯作品，再加上對話紀錄中還顯示，聊天群組有超過10名以上成員，如今有不少粉絲開始擔心是否有其他受害者，甚至開始懷疑YAB所成立的混音師協會成員們是不是也曾共享相關內容。彩虹社對此也在今（2）凌晨聲明公告，在上月30日已經收到相關非法行為通知並立即展開調查，目前已與涉案音樂製作人解除合作關係，並將展開更多調查，同時也把爭議作品權限調整為不公開，這些與涉案音樂製作人有關的作品多達數十首，影響範圍廣泛甚至包含 3D 回內容。ANYCOLOR 的聲明當中提到，截至2日公告時已掌握部分照片拍攝的時間、地點及受害者資訊，並稱涉案者是獨立音樂人，該公司曾委託其執行相關混音業務，「這些難以用言語形容的暴行不僅傷害了本公司所屬 VTuber，並可能動搖我司與創作者之間的信任基礎，實在極為遺憾。」聲明也指出，除了與其解約外還會以違反保密協議、妨礙名譽與信用、侵害隱私等提告，且不排除提起刑事訴訟，同時也提醒網友們不要將加害者誤認為是該公司所屬職員，要求停止散播假資訊或相關影像，否則 ANYCOLOR 將採取法律行動。