U18亞青／陳睦衡5.1局狂飆7K！關鍵保送搶分　中華隊1：0領先韓國

中華小將們在今（2）日迎來U18亞洲青棒錦標賽首戰，交手同組的頭號強敵韓國，這場「台韓大戰」是繼去年U18世界盃後，中華隊再度碰頭韓國，當時中華隊在預賽以6：1擊敗韓國隊。中華隊先發陳睦衡，前5.1局封鎖韓國打線，飆出7次三振，而進攻端，江庭毅在3局下率先敲出二壘安打，全紹凱隨後選到關鍵保送，擠回寶貴1分，中華隊取得1：0領先。
陳睦衡先發狂飆K 關鍵保送搶分
先發陳睦衡首局飆出2次三振，但被敲出一壘安打後，又發生守備失誤，陷入一、二壘有人危機，好在最後三振了強棒沈在訓。輪到中華隊進攻，首局打線面對先發投手丁炫瑀，被投出三上三下，沒有敲出安打。
中華隊3局下的首名打者江庭毅，敲出右外野方向的二壘安打，是中華隊的首支安打，黃天賜接力敲出二壘方向穿越安打，而劉承佑則被投出觸身球，中華隊攻佔滿壘，全紹凱選到四壞球保送，擠回中華隊的第1分，不過後續打者都遭到解決，3局打完，中華隊1：0領先韓國隊。
頻頻錯失添分機會 陳睦衡安全下莊
4局下，中華隊再度攻佔上得點圈，黃天賜敲出三游間滾地球，眼見將形成雙殺，結果韓國一壘手發生失誤，形成2出局、一三壘有人局面，但張宥謙最後遭到三振，無緣再添分數。
5局下，中華隊靠著柯敬賢的二壘安打，獲得得點圈進攻機會，可惜曾偉喆擊出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺。6局上陳睦衡被敲出安打後，中華隊換上林鉑濬續投，雖然有發生暴投失誤，但還是成功守下分差，維持1：0領先。
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先發陳睦衡首局飆出2次三振，但被敲出一壘安打後，又發生守備失誤，陷入一、二壘有人危機，好在最後三振了強棒沈在訓。輪到中華隊進攻，首局打線面對先發投手丁炫瑀，被投出三上三下，沒有敲出安打。
中華隊3局下的首名打者江庭毅，敲出右外野方向的二壘安打，是中華隊的首支安打，黃天賜接力敲出二壘方向穿越安打，而劉承佑則被投出觸身球，中華隊攻佔滿壘，全紹凱選到四壞球保送，擠回中華隊的第1分，不過後續打者都遭到解決，3局打完，中華隊1：0領先韓國隊。
頻頻錯失添分機會 陳睦衡安全下莊
4局下，中華隊再度攻佔上得點圈，黃天賜敲出三游間滾地球，眼見將形成雙殺，結果韓國一壘手發生失誤，形成2出局、一三壘有人局面，但張宥謙最後遭到三振，無緣再添分數。
5局下，中華隊靠著柯敬賢的二壘安打，獲得得點圈進攻機會，可惜曾偉喆擊出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺。6局上陳睦衡被敲出安打後，中華隊換上林鉑濬續投，雖然有發生暴投失誤，但還是成功守下分差，維持1：0領先。