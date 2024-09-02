U18亞青／陳睦衡5.1局狂飆7K！關鍵保送搶分　中華隊1：0領先韓國

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲U18中華隊二壘手全紹凱，在3局下滿壘局面，挺住壓力選到四壞球保送，為中華隊擠回第1分。（圖／大會提供）

中華小將們在今（2）日迎來U18亞洲青棒錦標賽首戰，交手同組的頭號強敵韓國，這場「台韓大戰」是繼去年U18世界盃後，中華隊再度碰頭韓國，當時中華隊在預賽以6：1擊敗韓國隊。先發陳睦衡首局飆出2次三振，但被敲出一壘安打後，又發生守備失誤，陷入一、二壘有人危機，好在最後三振了強棒沈在訓。輪到中華隊進攻，首局打線面對先發投手丁炫瑀，被投出三上三下，沒有敲出安打。，而劉承佑則被投出觸身球，中華隊攻佔滿壘，全紹凱選到四壞球保送，擠回中華隊的第1分，不過後續打者都遭到解決，3局打完，中華隊1：0領先韓國隊。4局下，中華隊再度攻佔上得點圈，黃天賜敲出三游間滾地球，眼見將形成雙殺，結果5局下，中華隊靠著柯敬賢的二壘安打，獲得得點圈進攻機會，可惜曾偉喆擊出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺。