尋獲人質遺體加速談判！美國安顧問：本周會提最終版以哈停火協議

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以色列軍方在加薩地區尋獲6名以色列人質遺體，其中包括1名美國公民，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）向美籍人質家屬承諾，總統拜登（Joe Biden）本週將和國安團隊會面擬定策略，向以色列與哈瑪斯提出停火釋放人質的最終版本協議，儘管目前仍不清楚更新的停火協議是否會達成，但會讓雙方考慮後進行答覆。根據以色列衛生部的驗屍結果，這6名人質都是被近距離槍殺的，死亡時間估計為8月29日或30日，初步判斷認為他們是在以軍抵達不久前才遭殺害；哈馬斯對此就稱，這是因為以色列政府拒絕簽署停火協議，總理納坦雅胡應該對這些人質的死亡負責，還呼籲以色列民眾「應該在納坦雅胡和達成協議之間做出選擇」。以色列總理辦公室最新數據指出，在以軍尋獲了6名遇害人質的遺體後，現階段加薩走廊人質總數為101人，其中有35人被認為已經過世。美媒《Axios》指出，這起事件加速促使白宮達成停火協議，尤其是目前還有7名美國籍人質遭哈馬斯關押在加薩走廊，國安顧問蘇利文與美國中東事務主要顧問麥格克（Brett McGurk）日前已和這些人質的家屬進行約1小時的通話。對話期間，蘇利文與麥格克告訴家屬們，美國希望最快能在2周內就和以色列、哈馬斯達成停火協議，預期會在這幾天就先提供更新版本的停火過渡方案，其中包含美方所建議以軍撤離「費城走廊」（Philadelphi corridor）的條件，目前以軍並未撤出這塊由加薩南部與埃及接壤的區域是影響談判的重要癥結點。報導引述消息人士說法，稱美國總統拜登預計週一（2）會與白宮的國安團隊會談擬定策略，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗也會參加人質談判小組會議，最新方案預計會提供一週的時間讓以哈雙方考慮回覆。稍早，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）透露，死亡的6名人質分別是23歲以色列裔美國人質赫許·戈德堡-波林（Hersh Goldberg-Polin）、卡梅爾·蓋特（Carmel Gat）、伊登·耶魯沙爾米（Eden Yerushalmi）、亞歷山大·洛巴諾夫（Alexander Lobanov）、阿爾莫格·薩魯西（Almog Sarusi）、奧里·達尼諾（Ori Danino），他們的遺體已被運回以色列。