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帕運／慘！獎牌被取消還成最後一名　划船選手Perini被控使用手機

記者廖聿偉/綜合報導

▲Giacomo Perini在巴黎帕運男子PR1單人雙槳決賽中因使用「通信設備」被取消資格。(圖/取自Perini IG)
▲Giacomo Perini在巴黎帕運男子PR1單人雙槳決賽中因使用「通信設備」被取消資格。(圖/取自Perini IG)
義大利划船選手Giacomo Perini在巴黎帕運男子PR1單人雙槳決賽中因使用「通信設備」被取消資格，銅牌也因此拱手讓人，由原本第4名的澳洲Erik Horrie遞補獲得。

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28歲的Perini因罹患骨癌而截去右腿，他在巴黎大運中以第三名衝線，但因為被比賽官員發現在決賽中船上有通信設備，據推測可能是手機或對講機，因此而被取消資格。

世界划船總會聲稱，Perini在比賽中被發現使用通信設備。因此，取消其銅牌資格，且被列為是最後一名。

Perini上訴遭駁回

賽後Giacomo Perini強調，「我並未在比賽中使用手機，而是把他放在袋子裡。」義大利划船協會也提出了上訴，不過已被駁回。

32歲的威爾士選手Welshman Pritchard向媒體表示，「Perini船上有一支開啟的手機，進行通信是不被泳許的。」

世界划船總會則在一份聲明中表示：「在PR1 M1x決賽中，義大利PR1 M1x選手被發現使用通信設備，違反了第28條規則及附錄R2的相關規定。」

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