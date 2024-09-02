帕運／慘！獎牌被取消還成最後一名　划船選手Perini被控使用手機

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，由原本第4名的澳洲Erik Horrie遞補獲得。28歲的Perini因罹患骨癌而截去右腿，他在巴黎大運中以第三名衝線，但因為被比賽官員發現在決賽中船上有通信設備，據推測可能是手機或對講機，因此而被取消資格。世界划船總會聲稱，賽後Giacomo Perini強調，「我並未在比賽中使用手機，而是把他放在袋子裡。」義大利划船協會也提出了上訴，不過已被駁回。世界划船總會則在一份聲明中表示：「在PR1 M1x決賽中，義大利PR1 M1x選手被發現使用通信設備，違反了第28條規則及附錄R2的相關規定。」