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韓團TWICE也成換臉不雅片受害者　韓警察廳要查Telegram

國際中心顏得智／綜合報導

▲加密通訊軟體「Telegram」充斥許多個人私密流出影片和換臉不雅片，韓國警方表態要查。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲加密通訊軟體「Telegram」充斥許多個人私密流出影片和換臉不雅片，韓國警方表態要查。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
韓國女性近年來深受Deepfake影像侵擾，就連知名女團TWICE也無法倖免，近日TWICE成員也被人惡意合成情色影片，JYP娛樂憤而提告。韓國國家警察廳也宣布將展開調查，加密社群平台Telegram成為第一個目標。

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韓國私密聊天群盛行，許多女性私密影片在群裡流傳，隨著換臉技術的進步，部份素人女性或演員、歌手等女性明星的外貌也成為情色影像目標。

根據路透報導，資安企業「Security Hero」最新的研究報告點名韓國，提到從韓國社群網路上一共搜查出9.58萬支偽造換臉的不雅影片，其中超過一半以上是該國女性藝人，不雅影片中99%比例都是女性。

對於私密社群流傳換臉不雅影片，韓國警察廳也表明將擴大監控團隊規模，加強搜查深偽影片與網站，Telegram成為第一個對象。

但警方也坦言，要追查Telegram勢必將遇到不小挑戰，因為是加密的社群平台，警察想從官方手中取得數據難度極高。

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