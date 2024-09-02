電價、千億撥補拚9月雙審　決定台電年底能否財務翻身

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▲截至今年7月底，台電今年前七個月累積虧損為529億元，歷年累積虧損為4348億元，負債比率高達93.2%。（截取自台電網站）

台灣每年9月召開電價費率審議會，決定10月電價是否調漲。本月除了將召開電價審議會，同時可能是立法院審查行政院撥補給台電1000億元特別預算的時機，兩者將交互影響。官員評估，台電今年財務是否損益兩平，甚至小賺，關鍵在能否取得撥補款，反之，台電全年營收不僅必虧損，明年4月前都相當危險。針對今年10月、也是總統賴清德政府任內第一次電價審議會是否調漲？經濟部與台電受訪均表示，預計9月下旬將召開電價審議會且尊重審議決議。台電受到俄烏戰爭國際燃料成本大漲，再加上長期擔任「國內通膨消波塊」，無法反映市場價格，導致台電從2022年迄今連年虧損。據台電官網，截至今年7月底，台電今年前七個月累積虧損為529億元，歷年累積虧損為4348億元，負債比率高達93.2%。據台電7月估算，每度售電成本為3.7117元，每度平均電價為3.2735元，相當於每賣1度電就虧0.43元左右；若按市場價格調整，至少要調整13.3%，才可能讓電價跟發電成本打平。然而，電力被視為是「工業之母」，對於製造業生產成本影響大，更是民生必需品，貿然調漲電價將會衝擊民生物價，造成通貨膨脹。因此，總統蔡英文政府過去面對電價問題，往往採取「凍漲」或「緩漲」作法，再以政府預算補貼方式來救援台電。從2022年迄今，政府已為台電挹注兩次增資及兩次撥補，合計增資2500億元、撥補1500億元。經濟部2022年先通過對台電增資1500億元案，拉高台電資本額，避免出現「資不抵債」；2023年中央政府再以「疫後條例」撥補台電500億元；2024年初，行政院再以超徵稅收撥補台電1000億元，經濟部也在6月宣布增資台電1000億元。截至目前，立法院尚未通過行政院今年初的1000億元的撥補費用，再加上行政院8月22日宣布，明年再編列1000億元撥補台電，相當於立法院本會期掌握台電合計2000億元的撥補款項的生殺大權。知情官員透露，立法委員上會期因聚焦在涉及「電價審議結果是否送立院審查」、「電價審議委員會民間代表比率」的《電業法》49條，尚未討論台電撥補款，預計將會9月中旬開議後審查。如此一來，9月下旬將有機會同時審議1000億元撥補款項及10月電價，兩者將相互影響，相當考驗這屆電價審議會委員的裁量功力。對此，官員表示，台電送往電價審議會的電價版本只會有一種，就是誠實揭露成本、營收、財務狀況及建議調幅，估算若台電能獲得行政院1000億元撥補，今年財務將有機會勉強打平，甚至可能有機會小賺，打破從2022年迄今的連續兩年營收負成長，讓累積虧損止血；相反地，如果台電沒辦法在年底前拿到1000億元撥補預算，「今年必定虧損！」因此，官員也坦言，並不擔憂立法委員要求，10月電價不能漲才同意通過撥補預算，「因為不管怎麼漲，都不可能達到1000億元。」反倒最糟糕情況就是10月電價未調漲，台電又無法拿到撥補預算，讓台電財務吃下雙重打擊，「假如明年4月電價審議會前，全球局勢又出現變化，國際燃料又出現一陣動盪，那台電財務水位將會相當危險。」