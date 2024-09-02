喬治克隆尼攜伴赴影展慘成配角！律師老婆美翻　氣場全開畫面曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿拉瑪汀（左）以淡黃色禮服現身，驚豔眾人。（圖／達志影像）

▲喬治克隆尼（右）在走紅毯時，全程摟著阿拉瑪汀（左），相當恩愛。（圖／達志影像）

近日歐美正在熱鬧舉行第81屆威尼斯影展，影劇男神喬治克隆尼（George Clooney）出席了自己主演的電影《惡狼特工》的首映紅毯，這次也偕帶愛妻阿拉瑪汀（Amal Clooney）一同到場，身為人權律師的阿拉瑪汀，雖然不是演藝大咖，不過屢屢與老公同框，卻總是能比喬治克隆尼還要有明星風采，這次站上影展紅毯也不例外。只見阿拉瑪汀以一身淡黃色禮服現身，搭配同色系的金色手拿包，配戴了銀白色的耳環，一現身就成為媒體跟拍的焦點，而一旁的喬治克隆尼雖然也非常帥氣，不過站在愛妻旁，卻略顯黯淡，再度成為配角，引發熱議。事實上，阿拉瑪汀不僅擁有超高顏值與穠纖合度的身材，也因為非常會穿搭，加上她知性、優雅的氣場，讓她每回與老公同框，總是比男方還要吸引人目光，而阿拉瑪汀的時尚品味，就連演藝圈的多名女星都爭相模仿。這回與老公喬治克隆尼一同登上威尼斯影展，阿拉瑪汀也時不時和愛夫放閃，不僅深情對望，還緊牽小手，甚至還在鏡頭前大方擁抱，讓現場攝影師瘋狂捕捉，也讓兩人恩愛的模樣在網路上瘋傳。