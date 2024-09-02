喬治克隆尼勸拜登退選奏效！首度公開回應讚揚：放棄權力並非易事

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好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）是第一批高調呼籲總統拜登不要尋求競選連任的民主黨重要支持者之一，他日前參加第81屆威尼斯影展首映時，被問及如今拜登宣布退選後的想法，喬治克隆尼也在記者會上首度公開讚賞，拜登做了一件自喬治華盛頓以來最無私的事，而這個決定也會讓拜登在歷史上留下美名。作為首位公開表態的好萊塢知名演員、民主黨重大金主，喬治克隆尼當時投書《紐約時報》希望拜登退選後，拜登在兩個禮拜內就宣佈了不再尋求連任的決定。日前喬治克隆尼在威尼斯影展記者會上被問及如何看待自己發揮影響力一事，他首度公開表示對於拜登的決定感到敬佩。喬治克隆尼稱，選擇放棄權力並非容易之事，應該被讚揚是總統本人，「因為他做了一件自喬治華盛頓以來最無私的事」，他稱人們任何伎倆或手腕不會被記得，也不該被記得，而真正該被值得被公眾記住的應該是某人的無私行為」在喬治克隆尼先前向《紐約時報》投書的內容公開呼籲81歲的拜登，應該要讓位給更年輕的候選人，以提高民主黨在11月總統大選中打敗川普（Donald Trump）的勝算，否則民主黨不僅不會在11月獲勝，還將輸掉聯邦眾議院，也無法在參議院取得多數席次。而在拜登宣布交棒賀錦麗後，喬治克隆尼也向美國有線電視新聞網（CNN）提供聲明，當時就曾表示總統拜登展現了真正的領導力，「他再次拯救了民主，我們都非常興奮，也願意竭盡所能支持副總統賀錦麗這次歷史性的參選。」