月薪8年漲37%、時薪漲52%　明最低工資審議會拚連9漲「調幅待議」

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▲前總統蔡英文任內最低（基本）工資變化一覽表。（圖／NOWnews製圖中心）

勞動部明（4）日召開最低工資審議會，將討論2025年的月薪、時薪標準，今年上路的《最低工資法》的條文內容預告「最低（基本）工資不會低於去年額度」，也讓這次審議結果更備受外界關注，《NOWnews今日新聞》記者統整前總統蔡英文任內8年薪資調幅，月薪調漲37%、時薪調漲52%，其中2022年、2019年分別是月薪、時薪調幅最高的一次。回顧蔡英文任內，最低（基本）工資連續8年調漲，2016年月薪2萬8元，時薪120元調至126元（5%）；2017年月薪調至2萬1009元，增加1001元（5%），時薪從126元調至133元，增加7元（5.6%）；2018年月薪調至2萬2000元，增加991元（4.7%），時薪調至140元（5.3％）；2019年月薪調至2萬3100元，增加1100元（5%）；時薪調至150元（7.1%）。2020年月薪調至2萬3800元，增加700元（3%），時薪調至158元（5.3％）。不僅如此，2021年月薪調至2萬4000元，增加200元（0.8%)，時薪調至160元（1.3%）；2022年月薪調至2萬5250元，增加1250元（5.2%)，時薪調至168元（5%）。2023年月薪調至2萬6400元，增加1150元（4.6%)，時薪調至176元（4.8%）；2024年月薪調至2萬7470元，調升1070元（4.1%)；時薪調至183元（4%）。總的來看，蔡英文8年任內以來，月薪調幅37%、時薪調幅52%，加上今年適逢《最低工資法》上路元年，明文規定「本法施行後第一次公告之最低工資數額，不得低於本法施行前最後一次依勞動基準法公告之基本工資數額」，也就是說「最低（基本）工資不會低於去年額度」，不過調幅具體為何，將由最低工資審議會委員討論結果，法規規定應參採消費者物價指數年增率，但勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況等多項指標，也可能影響最終的調幅。今年適逢《最低工資法》上路元年，最低工資審議會應設置21人，其中包括勞動部長何佩珊、經濟部代表陳佩利、國家發展委員會代表謝佳宜等3名部會代表，勞方代表7人包括全國產業總工會代表江健興、中華民國全國總工會代表黃稜茹、台灣總工會代表張鈺民、全國工人總工會代表張家銘、全國勞工聯合總工會代表林恩豪、全國產職業總工會代表許騉洪、中華民國餐飲業工會全國聯合會代表花錦忠。至於資方代表，包括中華民國全國工業總會代表何語、中華民國全國商業總會代表劉守仁、中華民國全國中小企業總會代表游永全、中華民國工商協進會代表邱一徹、中華民國工業協進會代表余玉枝、中華民國工業區廠商聯合總會代表凌韻生、台灣區電機電子工業同業公會代表林以專。學者代表則有淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳、台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆、文化大學勞動暨人力資源學系助理教授吳慎宜、中正大學法律學系教授鄭津津。