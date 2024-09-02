全台減塑！9月起不得提供一次性塑膠杯　環境部提倡借用循環杯

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▲9月起，全台禁一次性塑膠杯，環境部提醒忘記帶自備杯可以借用循環杯。（圖／環境部）

為呼應減塑國際趨勢，推動源頭減量限塑政策，環境部2022年7月起執行「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，除規定自備飲料杯享5元優惠外，各縣市也陸續提報飲料店不得使用塑膠一次用飲料杯期程，並於今（2024）年9月起全國均不得使用，預計每年將減少約7億9千萬個。環境部表示，塑膠的過度使用造成地球環境危機，全球各國都在施行各類減塑政策，聯合國全球塑膠公約第五次談判將於今年11月底於韓國釜山登場，而臺灣呼應減塑國際趨勢，推動源頭減量限塑政策，限制飲料店不提供塑膠一次用飲料杯是其中的一個措施，而臺北市率先於111年12月實施，其餘縣市也陸續推動。另外，有關紙杯淋膜回收條件，紙杯生產時會在表面塗上一層聚乙烯(polyethylene,PE)或以浸臘處理，目的是達到防水及油漬，以提高使用便利性，於回收後送到專業的廢紙容器處理廠，將紙漿回收再製成其他紙製品外，塑膠膜也可再製成塑膠粒。因此，紙杯使用後應落實分類與資源回收，避免將資源物當垃圾處理。環境部表示，享用手搖飲及珍珠奶茶時，可改以其他材質、自備飲料杯或循環杯替代，味蕾的享受後，廢棄紙杯也要投入資源回收設施，一起實踐永續環保行動，若忘記帶自備杯可以借用循環杯，為確保循環杯衛生程度，已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對循環杯材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，要求業者所提供的循環杯服務有一致品質及服務水準，且需每半年提供檢測報告。目前所有業者提供的檢測報告皆為合格，民眾可以安心借用。