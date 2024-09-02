飼主快看！為毛孩植晶片+辦理寵物登記　出示身分證農業部送好康

為提升民眾申辦寵物身分證意願，農業部媒合生動國際展覽事業股份有限公司於113年9月6日至9月9日在新竹縣體育館舉辦之萌寵物用品展，只要民眾的寵物完成寵物登記後，至展覽入口的網路訂票取票處出示「寵物身分證」，即可免費兌換寵物展門票1張，現場亦有新竹縣動物保護防疫所工作人員協助操作；另該防疫所也將於展覽場內設立寵物登記服務及寵物登記政策宣導攤位，協助毛小孩植入晶片及辦理寵物登記。
農業部表示，為吸引民眾主動為毛小孩植入晶片並辦理寵物登記，該部與寵物展策展公司合作並配合宣導寵物身分證政策，推出「犬、貓飼主出示寵物身分證免費兌換寵物展門票」優惠活動。
除了本次於新竹縣辦理首場贈送寵物展門票優惠外，今年下半年將陸續在臺北、臺中及臺南與上聯國際展覽有限公司、揆眾展覽事業股份有限公司及生動國際展覽事業股份有限公司等策展廠商合作辦理「犬、貓飼主出示寵物身分證免費兌換寵物展門票」活動，各活動場次的日期、時間、地點及其他活動資訊，請至寵物登記管理資訊網、動物保護資訊網及我挺動保來逗陣臉書粉專等處查詢。
農業部呼籲，如家中有尚未完成寵物登記之犬或貓，請儘速攜帶犬貓至就近各寵物登記站辦理晶片植入及寵物登記作業，完成登記後方可透過手機或電腦登入飼主專區查看名下所有犬貓寵物身分證資訊。
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除了本次於新竹縣辦理首場贈送寵物展門票優惠外，今年下半年將陸續在臺北、臺中及臺南與上聯國際展覽有限公司、揆眾展覽事業股份有限公司及生動國際展覽事業股份有限公司等策展廠商合作辦理「犬、貓飼主出示寵物身分證免費兌換寵物展門票」活動，各活動場次的日期、時間、地點及其他活動資訊，請至寵物登記管理資訊網、動物保護資訊網及我挺動保來逗陣臉書粉專等處查詢。
農業部呼籲，如家中有尚未完成寵物登記之犬或貓，請儘速攜帶犬貓至就近各寵物登記站辦理晶片植入及寵物登記作業，完成登記後方可透過手機或電腦登入飼主專區查看名下所有犬貓寵物身分證資訊。