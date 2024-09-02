柯文哲無保請回　周玉蔻諷法官：那冒出來的儍白甜司法媽寶

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台北市前市長柯文哲因京華城遭檢廉調查，北檢聲請羈押最後今（2）日凌晨法院裁定無保請回，而柯文哲則主張對於京華城容積率840%毫不知情，成功說服法官。對此資深媒體人周玉蔻諷法官朱家毅，是那裡冒出來的儍白甜、司法媽寶？面對柯文哲裝無辜、謊言連篇，就束手無策投降。周玉蔻說，柯文哲被無保請回，最讓人驚恐的，是那個活在象牙塔、無菌室的媽寶法官朱家毅。這樣關係重大的案子，裁定書就那幾句話，柯文哲說他不管都委會的案子，他不是這方面的專業，他什麼都不知道，所以他的犯罪嫌疑不大。周玉蔻說，柯文哲在法庭說謊演戲裝可憐，還打哀兵牌說法官如果壓力太大可以押他等，這位法官竞然就真相信、全盤買單了？認為該法官像個情埸上碰上愛情渣男騙子的小白少女一樣，市府的都委會主委是市長派的，市長任內完全不知道容積率840％，面對柯文哲一派胡言，朱家毅當場沒生氣，狠狠搧他柯文哲兩耳光，已經夠儍、白、甜了，居然還裁定他無保請回？然而奉柯命行事的副市長彭振聲卻羈押禁見。周玉蔻表示，這個裁決的荒謬性，根本不是證據問題，是法官的腦袋有問題，一堆人恥笑北檢，完全不公平。平常新聞上，不是有很多那種非要轉錢給詐騙集團的儍蛋，怎麼勸都勸不回嗎？但恐怖的是這次上當的是法官。周玉蔻表示，像朱家毅這種被柯文哲騙得團團轉，完全失去邏輯判斷與真偽是非心證辨別力，還寫出那麼幼稚淺薄、沒內函與說服力的裁定書的法官，還要扛台灣司法獨立大旗？還要清明吏治？還要打貪剷腐敗？總統賴清德不會想哭嗎？最後周玉蔻說，面對柯文哲裝無辜、謊言連篇，就束手無策投降，質疑朱家毅以前的判決有沒有冤案，應該好好查一下，而台灣法官裡還有多少朱家毅？更是不堪想像。