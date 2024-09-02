愷樂曬超音波照宣布懷孕喜訊！好友莎莎遭問不忍了　5字回應曝光

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▲愷樂「蝴蝶姐姐」因羅志祥事件淡出演藝圈4年後，今突然在社群分享超音波照，證實懷孕一事。（圖／IG butterfly092288）

▲莎莎（右）先前受訪時，對於愷樂（左）的近況閉口不談。（圖／IG saaaaaaasaaaaaaa、butterfly092288）

過去因介入亞洲舞王羅志祥和中國網紅周揚青兩人感情，而被迫放棄演藝事業的愷樂（蝴蝶姊姊），今（2）日在IG宣布懷孕喜訊，吸引大批網友按讚，不過除了一篇IG貼文以外，愷樂其餘的消息保密到家，根據《ETtoday新聞雲》報導，愷樂的好友李岳給出模糊回答：「我也不太清楚耶，但如果有我很恭喜她。」而身為愷樂的閨密莎莎，稍早已經透過經紀人也表達恭喜，但對於其他細節，卻表示不便透露，僅回覆：「謝謝關心喔。」離開演藝圈已經4年的愷樂，今天突然在IG上發文，拋出震撼彈，宣布自己懷孕一事，並曬出一張超音波照，並寫下：「Hello，9月。」引來不少網友圍觀。事實上，愷樂在2020年因被羅志祥的前任女友周揚青點名，痛批她介入雙方感情，重創她在業界的形象，因而淡出演藝圈，近幾年已經徹底從螢光幕前消失，不過前幾年有傳言指出，愷樂已經祕婚上海的醫師，但去年11月份就離婚收場，不過愷樂並未證實這些訊息，而今愷樂腹中胎兒又是誰的小孩，目前也尚未得知，求證愷樂的好友莎莎，對方也只以恭喜回應。另外，莎莎先前受訪時，就坦言其實兩人一直都有聯繫，不過對於愷樂的近況，疑似是被下了封口令，不管如何提問，莎莎都避重就輕回答：「因為我不是她本人，所以我比較不方便代替她回答這些問題。」對於是否真的有被要求封口，她則無奈表示：「不會，因為是別人的事情，我不方便代替她回答，就同理心啦！」