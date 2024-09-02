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新官上任！陳世凱視察台鐵台中站月台站場　嘉勉堅守崗位執勤同仁

記者林莞茜／綜合報導

▲交通部長陳世凱視察台鐵公司臺中車站月台站場，並嘉勉同仁執勤辛勞。（圖／交通部）
▲交通部長陳世凱視察台鐵公司臺中車站月台站場，並嘉勉同仁執勤辛勞。（圖／交通部）
新任交通部長陳世凱(9/2）日由臺鐵董事長、總經理等人陪同，搭乘臺鐵公司139車次，前往臺鐵公司臺中車站視察車站月台與乘車環境，並針對昨日堅守崗位、通報並處置旅客落軌事件得宜之同仁，予以嘉勉。

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臺鐵公司就目前已針對旅客防範旅客掉落軌道面，研析與規劃加裝安全門事宜，並初步選定高雄車站作為示範站，預計年底安裝一組。試辦完畢後，再考量各站場、月台條件與車輛特性後，全面推廣至公司主要車站，以提升旅運安全，大幅度提升乘車安全性。

陳世凱部長於視察後表示，因各系統之間介接複雜（號誌，門機，門控等），經費高昂，施工期長，部長指示臺鐵公司全力以赴，力拼明年10月完成第一組安全門施作，並於明年底測試完成。

部長為昨(9/1)日旅客落軌突發事件，就值班站長鄭振宏反應快速，維護旅客安全，奮不顧身，並由此看出台鐵公司平日為乘客安全維護教育訓練完備紮實，特別嘉許。

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