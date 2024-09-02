「二刀流」陳睦衡偶像是大谷！最快球速飆到152　日職至少4隊關注

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U18亞洲青棒錦標賽，中華隊首戰就和勁敵韓國交手，最終以1：0擊敗對手，取得開門紅。「台韓大戰」告捷的第一功臣自然是今（2）日的先發投手陳睦衡，他主投5又1/3局狂飆7次三振，還在此役中投出生涯新高的152公里球速，幫助球隊完封對方打線。擁有「二刀流」身手的陳睦衡，在此役之前就已備受國內、外球隊關注，未來也可能旅外挑戰更高層級。陳睦衡身高181公分，右投左打，球速能超過時速150公里，曲球、滑球、指叉球和變速球也都能投，而且腦筋很活，在場上會視情況調整自己投球節奏。他和目前效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的學長孫易磊有類似的求學路，都是來自台北市東園國小少棒隊，並且高中在新北市穀保家商青棒隊就讀。而就如同孫易磊一樣，陳睦衡未來也可能旅外，挑戰更高級別的聯盟，有報導指出美、日球探都有在觀察他，而且不只一支球隊對他有興趣。根據球界人士透露，目前他正在U18中華隊訓練，未來將就讀國立體育大學，而目前傳出美、日都有球隊對他有興趣，其中包含日職西武獅隊、日本火腿鬥士隊、讀賣巨人隊以及軟銀鷹隊等都在觀察，美國職棒也有不少球隊希望爭取他加盟，就這點來看，陳睦衡未來會旅外的機會較大。根據《三立新聞網》的說法，有日本的球隊可能願意讓他挑戰投手，他本人也喜歡投球，因此這對他來說可能是很有吸引力的一條路。近期在接受《ETtoday》訪問時，陳睦衡透露自己的父親是調查局人員，母親則是在中央研究院工作，自己小時候功課也不錯，蠻喜歡讀書的。而在談到自己的偶像時，他不諱言目前最欣賞的自然就是大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，也透露當年是因為漫畫《棒球大聯盟》中的茂野吾郎才開始練「二刀流」的。在去年第31屆U-18世界盃棒球賽，陳睦衡就是中華隊奪下亞軍的主力球員，他以野手身份出賽3場，3打數擊出1支安打；投手身份出賽2場，拿下1救援成功，共計3局無失分。今天對上韓國他速球幾乎都來到150公里上下，本人受訪時表示今天首局投出時速152公里是個人最佳，主投5又1/3局，完全封鎖韓國打線。雖然中華隊打擊的發揮也不多，全場只有5支安打，但靠著他出色的壓制，讓韓國僅有2支安打進帳，最終得以拿下這重要的一勝。姓名：陳睦衡身高：181公分年齡：2006年03月23日（18歲）最快球速：152（最新）