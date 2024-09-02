超派炸雞才收3店！前加盟主爆料「暗黑內幕」　超哥經紀人回應了

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▲當時督導給出的試算表可見淨利高達50%，但加盟主之後才發現，除了粉類與油類的進貨沒有寫進損益表，贈送的小點心也未被列入。（圖／翻攝自「車販子喬納森耶」YT）

▲超派炸雞對外宣傳雞排有8兩重，但當加盟主反應利潤不夠時，文嫂卻教學如何將雞排切薄一點，切下來的部分可以當兩塊當鹹酥雞，藉此分攤掉成本。（圖／翻攝自「車販子喬納森耶」YT）

網紅超哥（黃伯超）與好友「文哥」共同經營「超派炸雞」，文哥老婆女兒也一同幫忙，西門創始店月營業額曾達120多萬，但今年巨城店、逢甲店及西門創始店接連收攤。昨（1）日一名前加盟主出面爆料，揭穿種種經營黑幕，超哥則透過經紀人駁斥為不實言論。YouTube頻道「車販子喬納森耶」協助一名自稱是「超派炸雞」的前加盟主爆料，他控訴自己投入200多萬加盟，除了剛開幕的那個月利潤有約10%，後期都是靠自己在撐，最後僅開店3個多月就結束營業。加盟主爆料，超哥、文哥及督導曾找各大加盟主聚集開會，當時督導給出的試算表可見淨利高達50%，但他之後才發現，，「我們以前在做有很多是套餐型的，雙人套餐、全家餐，可是督導在試算的時候，把這個小點心獨立算成一份的獲利，但它其實是包裝在套餐裡面的配餐。」加盟主發現盲點後，向超哥方反應，但對方卻推託「一定要送東西才會有顧客上門」，對於細節避而不談，而出面指導的都是文嫂及督導，超哥僅會在各店開幕時巡一下。當初被踢爆的「倒此一油」事件，也是培訓初期就這樣做，加盟主認為，超哥曾說「加入超派炸雞除了一個月四、五萬以外，他可以額外領到三、四十萬的紅利」，根本就是誇大其詞。此外，超派炸雞對外宣傳雞排有8兩重，但當加盟主反應利潤不夠時，，藉此分攤掉成本，「我覺得這個不太對，但文嫂也只回了我們說『用漿去補足就好，沒有人真的會去秤』。」加盟主認為這個行為根本就是在欺騙消費者，日漸對這個品牌感到失望，但礙於加盟主們都是有家庭的人，擔心惹事上身，因此至今都不敢出面發聲，只能默默退出止血。對此，超哥經紀人回應：「爆料內容大多不是事實，超哥在超派炸雞的角色是負責行銷並不是主事者，我們統一交由文哥和總部做回應，感謝。」「超派炸雞」巨城店今年3月宣布歇業，開業僅7個月，成為今年第一間關門的超派炸雞，接著5月又收掉台中逢甲夜市的店面，7月西門創始店也連日拉下鐵門，讓不少顧客撲空，目前「超派炸雞」還有鳳山店及員林店，並決定以攤車的型態進軍夜市。