U18亞青／真香！陳睦衡「5.1局7K無失分」鎖死韓國　球迷：快出國

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中華隊今（2）日在U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰對決韓國，先發投手陳睦衡，主投5又1/3局（5.1局）無失分，送出7次三振的好投下，終場以1：0驚險勝出。賽後陳睦衡的投球表現受到球迷熱烈討論，大多數人鼓勵他旅外挑戰更高層級，喊話要他：「快出國！」陳睦衡這場比賽一路壓制，首局就飆出生涯最快的152公里球速，直到6局上被敲出安打後，中華隊才將其換下、由林鉑濬續投。總計他主投5又1/3局，送出7次三振無失分，表現幾乎無懈可擊。去年U18世界盃青棒賽，陳睦衡就已經是陣中國手，在中華對墨西哥一戰，他飆出再見三振幫助中華隊取得3連勝，而在比賽結束後那個犀利眼神更是讓人印象深刻，讓人直呼他「氣場強大」，很有王牌的架式。在今年6月時，陳睦衡傳出將不會參加中華職棒選秀會，根據球界人士透露，未來他將就讀國立體育大學，美、日都有球隊對他有興趣，其中包含日職西武獅隊、日本火腿鬥士隊、讀賣巨人隊以及軟銀鷹隊等都在觀察今天在主場繳出如此表現，讓陳睦衡的討論度又變得更高了，「二刀流」的他打擊實力出眾，但也喜歡投球，今天這一場比賽無疑讓這位青棒強投，未來挑戰更高層級的可能性更高了。球迷也在網路上對於陳睦衡的好表現給出讚美，特別是對其未來的去向充滿期待，紛紛留言表示：「出國啦！」、「您有一通來自富邦悍將的未接來電」、「這個等級中職肯定留不住」、「很強 快旅外吧」、「你先出個國 回來邦邦第一指名」、「給我好好待在MLB」。