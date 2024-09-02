輕軌月台開學日爆人潮　李柏毅要同學陳世凱速補足列車

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▲輕軌行經高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中等學校，已成為學生通學新運具選擇。立委李柏毅鑒於乘載量日益增加，自己先前就要求盡速將列車補齊。（圖／立委李柏毅辦公室提供）

高雄輕軌行經8所高中職、10所國中，加上TPASS月票優惠，在八月底開學日後，多站輕軌月台被學生塞爆。對此，立委李柏毅表示，雖然陳世凱是自己同學，但剛上任的交通部長沒有蜜月期，接下來他會全力要求陳部長，將高雄輕軌原計畫購置列車補足，以減少民眾候車時間。李柏毅指出，輕軌行經高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中等學校，已成為學生通學新運具選擇。鑒於乘載量日益增加，自己先前就不斷敦促交通部與高市府捷運局，盡速將原計畫尚未到位的列車補齊。李柏毅表示，高雄輕軌111年7月第五次修正計畫時，總建設經費211.1億元（中央負擔70.13億、高市府負擔141.03億），當中含括計畫車隊24列車（第一階段9列、第二階段15列）費用，然而第二階段15列車卻遲遲未納入中央補助範圍。李柏毅認為，輕軌第二階段15列車，依公共工程委員會所頒布的「公共工程費用估算編列手冊」規定已納入興建成本，中央應依循全國一致性作法，將15列車費用納入補助。李柏毅說，輕軌成圓之後運量大幅增加，光是上半年度運量達658萬人次，相較去年度同時期375萬人次，整體運量增加約75％，現在更已經成為許多上班族與學生的通勤工具首選。李柏毅表示，現階段先行要求捷運局積極研擬相對應的班距規劃，先以加班車方式疏通人流。至於輕軌第六次修正計畫書，目前尚待行政院核定，自己接下來會全力協調高雄市政府跟交通部，盡速將原計畫列車補齊，以減少民眾候車時間。