U18亞青／江庭毅抗韓繳3安猛打賞！自評和陳睦衡投捕搭配：100分

江庭毅抗韓繳3安猛打賞！U18亞洲青棒錦標賽今（2）日進行預賽的「台韓大戰」，中華隊先發捕手江庭毅表現亮眼，擔任第七棒，單場繳出3安猛打賞，且在3局上敲出關鍵的二壘安打，讓中華隊最終靠著保送擠回重要1分。賽後接受訪問，江庭毅坦承當初為了進入36人名單，下了非常多苦工，而談到自己和投手陳睦衡的搭配，江庭毅給出100分評價。
關鍵長打立功 搭檔陳睦衡封鎖韓國
江庭毅本場扛下第七棒，3局下的首打席就敲出二壘安打，開啟中華隊的攻勢，全紹凱隨後在滿壘局面下，選到相當關鍵的保送，為中華隊先馳得點，最終更靠著這1分取得預賽首勝。
後續的2個打席，江庭毅也分別在4局下、6局下擊出安打，不過隊友都沒能將他送回本壘。撇除打擊端，江庭毅作為本場捕手，搭配陳睦衡將韓國隊打線封鎖，總教練吳柏宏也稱讚：「他幫助投手很多，打擊也繳出猛打賞，今天這場比賽的勝利，是靠著這對投捕搭檔拿下的。」
為進36人名單下苦功 上場憶起6年前
被問到本場和陳睦衡搭配起來感覺如何，江庭毅本人則笑著說：「100分，沒有第二句話。」展現二人好感情。
賽後江庭毅透露，原先很擔心連36人名單都沒有入選，所以下了很多苦工，甚至是改變了自己的打擊機制，如今在比賽中收到成效。提及在首戰擔任先發捕手的感想，他表示有想起6年前，入選U12中華隊出賽時的感覺。
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江庭毅本場扛下第七棒，3局下的首打席就敲出二壘安打，開啟中華隊的攻勢，全紹凱隨後在滿壘局面下，選到相當關鍵的保送，為中華隊先馳得點，最終更靠著這1分取得預賽首勝。
後續的2個打席，江庭毅也分別在4局下、6局下擊出安打，不過隊友都沒能將他送回本壘。撇除打擊端，江庭毅作為本場捕手，搭配陳睦衡將韓國隊打線封鎖，總教練吳柏宏也稱讚：「他幫助投手很多，打擊也繳出猛打賞，今天這場比賽的勝利，是靠著這對投捕搭檔拿下的。」
為進36人名單下苦功 上場憶起6年前
被問到本場和陳睦衡搭配起來感覺如何，江庭毅本人則笑著說：「100分，沒有第二句話。」展現二人好感情。
賽後江庭毅透露，原先很擔心連36人名單都沒有入選，所以下了很多苦工，甚至是改變了自己的打擊機制，如今在比賽中收到成效。提及在首戰擔任先發捕手的感想，他表示有想起6年前，入選U12中華隊出賽時的感覺。