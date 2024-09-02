U18亞青／江庭毅抗韓繳3安猛打賞！自評和陳睦衡投捕搭配：100分

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▲U18亞青賽中華隊首戰，交手韓國上演「台韓大戰」，先發陳睦衡主投5.1局，被敲2支安打沒有失分，送出7次三振。（圖／記者林柏年攝）

▲中華小將們在今（2）日迎來U18亞洲青棒錦標賽首戰，最終以1：0險勝韓國，取得預賽首勝。（圖／記者林柏年攝）

江庭毅抗韓繳3安猛打賞！U18亞洲青棒錦標賽今（2）日進行預賽的「台韓大戰」，中華隊先發捕手江庭毅表現亮眼，擔任第七棒，單場繳出3安猛打賞，且在3局上敲出關鍵的二壘安打，讓中華隊最終靠著保送擠回重要1分。江庭毅本場扛下第七棒，後續的2個打席，江庭毅也分別在4局下、6局下擊出安打，不過隊友都沒能將他送回本壘。撇除打擊端，江庭毅作為本場捕手，搭配陳睦衡將韓國隊打線封鎖，總教練吳柏宏也稱讚：「被問到本場和陳睦衡搭配起來感覺如何，江庭毅本人則笑著說：「100分，沒有第二句話。」展現二人好感情。提及在首戰擔任先發捕手的感想，他表示有想起6年前，入選U12中華隊出賽時的感覺。